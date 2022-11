Come scegliere il dominio email personalizzato per la tua azienda

Possedere una mail aziendale garantisce comunicazioni formali e autentiche, ispirando fiducia nei clienti che le ricevono. Quello che spinge i destinatari ad aprire un’email per leggerne il contenuto è la provenienza da un dominio email ufficiale che, nel caso di una mail business, deve essere registrato.

Il dominio di posta elettronica è ciò che appare in un indirizzo subito dopo il simbolo della chiocciola "@". Per la posta privata, i più utilizzati sono i domini mail generici. Tuttavia, per aziende e professionisti, è importante scegliere un dominio email personalizzato magari con il proprio nome o del dominio del sito web. Ciò fa sì che l’indirizzo sia facilmente memorizzabile dai clienti che lo assoceranno immediatamente al tuo business, sviluppando una maggiore brand reputation e un forte senso di appartenenza. L’email personalizzata con un dominio .IT, ad esempio, è il’deale per comunicare con la propria clientela italiana.

Ecco come scegliere il servizio migliore per la creazione di domini mail personalizzati.

Email aziendale: cos’è e perché è importante averla

Ogni indirizzo email è formato da due parti separate da una @: la local part, che corrisponde al nome (nome.cognome) o a una funzione specifica (info o prenotazioni) e la domain part, il sistema di dominio (DNS) nel quale si trova la casella. La differenza tra una dominio mail con host generico e un dominio email personalizzato è la possibilità di avere un indirizzo del tipo nomecasella@tuodominio.it.

Aziende e professionisti di oggi sanno che molte delle loro fortune passano dal web. Con pochi clic possono mettere online prodotti, comunicare con i clienti e crearsi un’immagine precisa. Molto di tutto questo passa attraverso un indirizzo email efficace.

A tal proposito, creare un indirizzo con dominio email personalizzato ha un valore aggiunto: identifica l’azienda o il professionista in modo univoco come un biglietto da visita digitale ed è un indice di professionalità e autorevolezza. Inoltre, una mail aziendale consente di gestire i flussi di email con maggior ordine indirizzando le richieste alla giusta persona o reparto.

È dunque fondamentale scegliere il giusto servizio per creare un’email personalizzata sicura, pratica da gestire e facile da usare. Tra i migliori c’è Libero Mail Business che permette di ottenere per tutte le tue caselle email un dominio mail personalizzato sempre incluso nel prezzo oltre a tanti tool per la gestione delle tue attività.

Come creare un dominio email personalizzato

Il suggerimento per creare un dominio email personalizzato efficace è quello di affiancare al nome una o più parole chiave inerenti alla propria attività del tipo scarperossi.it stivali-rossi.it e ogni variante che preveda l’inversione dell’ordine delle parole e/o l’aggiunta dei trattini.

Inoltre, è importante scegliere lagiusta estensione di dominio visto che ogni dominio è univoco e può essere registrato una volta sola per ogni TLD. L’estensione rappresenta il suffisso di ogni dominio e per lo più rappresenta i codici ISO dei paesi (.it per l’Italia, .fr per la Francia ecc.) ma ci sono anche estensioni per categoria (.pro per professionisti, .coop per cooperative, .gov.it per PA) o generiche (.com, .net, .biz) che indicano vagamente un’area di competenza ma non hanno alcuna restrizione per la registrazione.

Per un’email con dominio personalizzato occorre affidarsi a un service provider specializzato, acquistare il dominio, scegliere estensione e funzionalità aggiuntive e configurare la casella di posta. La soluzione più pratica è acquistare contestualmente dominio e il servizio email abbinato, meglio ancora se il provider offre entrambi in un unico abbonamento annuale.

Cruciale è anche valutare le offerte dei vari provider in merito alla possibilità di acquistare un certo numero di caselle email facenti capo allo stesso dominio e lo spazio di archiviazione. Una mail aziendale deve essere facilmente gestibile da PC e da mobile con una serie di tool aggiuntivi per semplificare l’attività lavorativa e uno spazio cloud per avere sempre a disposizione tutti i file.

Tra le offerte più vantaggiose c’è quella di Libero Mail Business che mette a disposizione diversi piani di abbonamento in base alle tue esigenze di caselle e spazio di posta e appositi tool per migliorare l’organizzazione del lavoro. Inoltre, il dominio mail personalizzato è incluso nel prezzo e per sempre.

I vantaggi di avere una mail aziendale per il tuo business

Una mail aziendale è molto più di una casella di posta con un dominio email personalizzato. Per aziende e professionisti, si rivela un ottimo alleato per creare senso di appartenenza, instillare la percezione di affidabilità del brand e diventare riconoscibile. Opportunità che aumenta con la possibilità di impostare un layout personalizzato con loghi e colori dell’azienda, che Libero Mail Business offre.

Oltre a un’email personalizzata, servizi online come Libero Mail Business offrono pratici tool che permettono di organizzare e gestire al meglio il lavoro. C’è una Rubrica per raccogliere, organizzare e gestire tutti i contatti, un tool Attività per non dimenticare nemmeno un task e poi un Calendario per fissare riunioni, promemoria e ricevere avvisi.

Nell’era dello smart working, non possono mancare spazio di archiviazione su cloud per usare la posta da qualsiasi dispositivo e ovunque ci si trovi e una suite office integrata per creare e modificare documenti, che sia compatibile con le suite più utilizzate (Office e OpenOffice), per collaborare con clienti, colleghi e dipendenti.

Feature presenti nel servizio di Libero Mail Business che offre fino a 1 TB di spazio cloud e permette di archiviare mail e documenti, ma anche di creare grafici e tabelle, presentazioni e slide di impatto. La sicurezza è garantita dall’utilizzo di filtri antivirus e antispam, così da poter accedere comodamente e in modo sicuro alle mail da PC, tablet e smartphone.

Libero Mail Business è disponibile in quattro piani. Business Go (a 25 euro l’anno più IVA) comprende una casella email professionale e 5 GB di spazio mail. Business Go Five (69 euro l’anno più IVA) comprende 5 caselle mail, ciascuna da 5 GB di spazio. I piani più evoluti sono Business Suite (59 euro l’anno più IVA) e Business Suite Five (199 euro l’anno più IVA) che includono rispettivamente 1 e 5 caselle mail, 1 TB di spazio mail e Drive e la suite Testo, Foglio elettronico e Presentazioni. In tutti i piani sono inclusi i domini mail e i tool Calendario, Rubrica e Attività.