Come scegliere una mail personalizzata per la tua famiglia

Un servizio di email personalizzata per la famiglia ha tanti vantaggi: ecco quali sono, come scegliere il servizio e cosa offre Libero Mail Personal

Fonte foto: Shutterstock

Nell’era digitale, la gestione delle comunicazioni familiari può trasformarsi in un labirinto di messaggi, vocali, post-it, notifiche e chiacchierate di sfuggita mentre si esce di casa. Così, tra i tanti impegni, le comunicazioni importanti rischiano di perdersi. Tenere sotto controllo scadenze, appuntamenti, notizie e altri doveri familiari è cruciale ed è qui che può entrare in gioco la posta elettronica.

Nello specifico, un’email personalizzata può essere il mezzo ideale per inviare e ricevere messaggi in famiglia e organizzare le comunicazioni senza ostacoli, confusione o ritardi. Immagina una casella di posta dedicata esclusivamente alle questioni domestiche, pensata in base alle necessità di ogni membro della famiglia e dove ognuno può accedere facilmente per trovare informazioni importanti, pianificare eventi o discutere di questioni burocratiche. La scelta del servizio adatto alle singole esigenze ma che, allo stesso tempo, possa mettere tutti d’accordo è davvero importante. Libero Mail Personal è uno strumento ideale per raggiungere questi obiettivi. Vediamo, quindi, come scegliere l’email personale e le caratteristiche del servizio di Libero.

Mail personalizzata per la famiglia, capire le esigenze

L’utilizzo di una mail personalizzata in famiglia è un’idea non ancora tanto diffusa, ma in futuro lo sarà sempre di più. Spesso si pensa che, abitando sotto lo stesso tetto, il livello di comunicazione e scambio sia costante e intenso. Invece, soprattutto in una famiglia numerosa o nel caso ci siano tanti inquilini che condividono una casa, è facile perdere informazioni importanti.

Per scegliere il servizio di posta elettronica personalizzata davvero adatto alle proprie esigenze è cruciale capire quali sono i bisogni dei singoli membri della famiglia. Ogni nucleo familiare è unico, con interessi, attività e responsabilità differenti, e la scelta di una mail personalizzata può essere modellata in base a queste diversità.

Un passo cruciale in questo processo è individuare le finalità principali per cui la mail personalizzata sarà utilizzata. Ad esempio, il servizio potrebbe servire per gestire le comunicazioni scolastiche dei propri figli. Si potrebbe inserire una cartella Famiglia dove raccogliere l’orario scolastico, eventuali comunicazioni importanti, scioperi e uscite anticipate per riunione sindacale. Si potrebbero raccogliere le pagelle, le iscrizioni a nuovi corsi di studio e così via. Si potrebbe anche avere una cartella dedicata alle Attività Sportive di figli e figlie e così via. Si potrebbe, così, utilizzare l’email per comunicazioni dalla scuola, dal centro sportivo, ma anche dal condominio e così via. L’indirizzo personalizzato deve essere riconoscibile e facile da memorizzare.

Allo stesso modo, se una famiglia ha un’attività di artigianato o si occupa di progetti creativi, potrebbe essere vantaggioso avere un indirizzo email personalizzato del progetto per farsi conoscere e convogliare tutte le informazioni su questa attività all’interno di un unico indirizzo di posta.

Capire quali sono le esigenze della famiglia permette di creare e gestire la mail personalizzata in modo costante, trasformandola in uno strumento versatile e utile, adattato perfettamente al contesto e alle dinamiche familiari.

Come scegliere il dominio adatto e quali vantaggi

Creare una mail con dominio personalizzato è l’ambizione di tante persone. E proprio la scelta del dominio è cruciale quando si acquista un’email personalizzata. Se l’email verrà gestita da una famiglia in particolare, si può scegliere come dominio il nome della famiglia. In questo modo l’indirizzo sarà riconoscibile e sarà facile capire che è utilizzato solo per un particolare tipo di comunicazioni.

Ma si può scegliere un dominio più creativo, per esempio se la famiglia ha un soprannome o nomignolo che la contraddistingue. O ancora se ha un progetto creativo che verrà gestito tramite l’indirizzo personalizzato.

Insomma, uno step importante prima di scegliere il servizio mail è quello di pensare a un dominio incisivo e memorabile.

Come scegliere il miglior servizio mail personale

In base alle necessità della famiglia, si sceglierà il servizio mail personale. Le caratteristiche da ricercare sono diverse. Innanzitutto, una casella di questo tipo deve permettere di avere un dominio personalizzato, uno spazio di archiviazione, la possibilità di creare e gestire più indirizzi email, avere altri servizi, come un Calendario o una Rubrica e la possibilità di creare anche più indirizzi, magari uno per ogni membro della famiglia.

Tra i tanti prodotti sul mercato, Libero Mail Personal spicca per facilità d’uso, sicurezza, completezza e personalizzazione. Mail Personal è il servizio di posta elettronica che consente di aprire un’email con dominio personalizzato. Quindi, la famiglia Bianchi potrà creare un indirizzo così famiglia@bianchi.it.

Le alternative sono tante ed è possibile scegliere tra tanti nomi diversi. Ma non è tutto. Libero Mail Personal, infatti, consente anche di personalizzare i servizi da utilizzare e non ha pubblicità e banner, evitando così ogni distrazione e ostacolo. Infatti, è possibile anche aggiungere il Calendario che può essere usato per gestire gli impegni famigliari, la Rubrica e uno spazio di archiviazione.

Per soddisfare le diverse esigenze, Libero Mail Personal è caratterizzato da due piani. Il primo piano ha un costo di 2,99 euro al mese IVA inclusa per chi sceglie 1 casella email e 6,99 euro al mese IVA inclusa per chi ne sceglie 5. Inoltre, mette a disposizione 5 GB, l’assistenza prioritaria e una serie di funzioni utili, come il Calendario, la Rubrica e le Attività.

Il secondo offre 1 TB e permette di scegliere 1 casella elettronica a 5,99 euro al mese IVA inclusa o 5 caselle email a 19,99 euro al mese IVA inclusa. Inoltre, mette a disposizione le funzioni Rubrica, Attività e Calendario, oltre a una serie di strumenti di produttività come l’editor di Testi, Foglio Elettronico, Presentazione e Drive, uno spazio cloud da 1 TB.

In collaborazione con Libero Mail Personal