Creare un indirizzo email per inviare il curriculum: vantaggi e come fare

Creare un indirizzo email personalizzato per inviare il CV è una scelta strategica di successo: ecco perché e come fare con Libero Mail Personal

Fonte foto: Shutterstock

L’importanza di avere una apposita email per curriculum non va sottovalutata, soprattutto se si è determinati a trovare il lavoro dei propri sogni e si effettua la ricerca da tempo. Infatti, quando si invia una candidatura, la prima cosa che il potenziale datore di lavoro vedrà è proprio l’indirizzo email da cui proviene il messaggio.

Un’email per inviare curriculum può quindi influenzare positivamente la percezione del recruiter e, di conseguenza, migliorare le possibilità di ottenere il lavoro per cui ci si è candidati. A tal proposito, una mail personalizzata è un ottimo investimento, perché rappresenta un biglietto da visita capace di migliorare la propria visibilità, credibilità e reputazione a colpo d’occhio. Naturalmente, non è importante solo scegliere il giusto servizio di posta elettronica ma anche costruire un indirizzo email con dominio personalizzato, magari usando un servizio come Libero Mail Personal, davvero efficace ed evitare alcuni errori. Vediamo come fare.

Criteri per scegliere un indirizzo email per inviare il curriculum

La scelta dell’indirizzo email per curriculum è più importante di quanto si possa pensare. Non deve essere una scelta fatta a cuor leggero, ma frutto di un ragionamento basato su criteri precisi. Il primo è quello di ottenere un indirizzo personalizzato semplice, quindi facile da riconoscere e memorizzare. Un esempio di email efficace potrebbe essere nome.cognome@candidatura.it oppure nome.cognome@curriculum.it.

Gli altri due obiettivi da raggiungere sono la serietà e il riferimento chiaro e univoco al candidato. L’indirizzo, quindi, deve essere professionale, non fare riferimento a soprannomi o altri elementi poco formali, e deve richiamare subito la persona, senza il rischio di generare confusione. Infatti, un’email personale con il nome completo evita confusioni e dimostra cura nei dettagli.

Errori da evitare nella scelta dell’email per inviare il curriculum

Se è vero che l’email con dominio personalizzato può essere uno strumento potente, basta anche un piccolo errore per annullarne l’efficacia e rischiare che la propria candidatura venga scartata. Esistono alcuni errori comuni che possono compromettere la candidatura fin dal primo invio.

Il primo errore è l’uso di soprannomi o nickname. Occorre, infatti, evitare assolutamente indirizzi che includono pseudonimi o nomi di fantasia. Ad esempio, utilizzare superman1987@candidatura.com o stelladargento@candidatura.com non è una buona scelta per un’email per curriculum. Anche il dominio personalizzato deve essere professionale e richiamare subito l’oggetto, quindi vanno bene domini che integrano parole chiave come candidatura, curriculum o cv.

Un altro errore è quello di inserire numeri casuali, che possono distrarre il recruiter o far apparire l’email per inviare curriculum meno professionale. Inoltre, bisogna evitare caratteri speciali e prediligere il punto (.) se si vuol separare il nome e cognome.

E se si hanno diversi nomi? In questo caso, è consigliabile scegliere il nome proprio principale. Quindi se una persona si chiama Maria Valentina, ma il nome che utilizza è Valentina, bisogna scegliere quest’ultimo.

Come scegliere il servizio di mail personalizzata

Al momento di scegliere un servizio di email personalizzata per inviare il proprio curriculum, è fondamentale valutare alcuni aspetti chiave, come la facilità d’uso. Un’interfaccia intuitiva che consenta di gestire i messaggi senza difficoltà, organizzandoli tramite cartelle, filtri e strumenti di ricerca interna, è essenziale per mantenere ordine.

Un servizio di email per inviare curriculum che offra anche strumenti di produttività potrebbe rappresentare un enorme vantaggio. Per esempio, un editor di testo interno alla casella di posta permette di preparare e migliorare il CV online, senza uscire dal servizio, riprendendo il lavoro successivamente senza perdere dati.

Un altro criterio importante da considerare è il numero di caselle email disponibili con il servizio scelto. Molti fornitori di mail personalizzata permettono di gestire più caselle email con dominio personalizzato, il che potrebbe risultare utile per chi cerca lavoro in più settori. Ad esempio, potresti avere una casella per le candidature dirette alle aziende e un’altra dedicata ai contatti con agenzie di reclutamento o per rispondere alle opportunità freelance.

Infine, un altro fattore decisivo è lo spazio di archiviazione. Conservare copie dei curriculum, lettere di presentazione e documenti di supporto (come portfolio o certificati) richiede una quantità adeguata di spazio, un dettaglio da non sottovalutare.

Libero Mail Personal possiede queste caratteristiche ed è quindi un’ottima soluzione per chi vuole migliorare le opportunità di assunzione. Il servizio è proposto in 4 piani. Il primo offre 1 casella email con dominio personalizzato, 5 GB di spazio di archiviazione, supporto prioritario e accesso alle funzioni di Calendario, Rubrica e Attività, per 2,99 euro al mese IVA inclusa. Nel secondo, mantenendo una sola casella, è possibile ampliare lo spazio di archiviazione a 1 TB, oltre ad ottenere l’accesso al Drive e agli strumenti per la creazione di documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni, al costo di 5,99 euro al mese IVA inclusa.

Il terzo piano offre 5 caselle e 5 GB di spazio di archiviazione, insieme a Calendario, Rubrica e Attività, per 6,99 euro al mese IVA inclusa. Il quarto include 1 TB di spazio, si ottiene anche accesso al Drive di Libero Mail e agli strumenti per l’elaborazione di testi, fogli di calcolo e presentazioni, al prezzo di 19,99 euro al mese IVA inclusa.

In collaborazione con Libero Mail Personal