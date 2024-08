Come aprire una mail personalizzata con Libero Mail Personal

Libero Mail Personal è il servizio per creare la tua mail personalizzata anche se sei un privato: scopri come aprire un account in pochi e semplici passaggi

Fonte foto: Shutterstock

Oggigiorno, avere un indirizzo di posta elettronica è essenziale per comunicare con gli altri, sia a livello professionale che personale. I servizi che offrono mail gratuite sono numerosi, ma spesso la casella di posta che vorremmo registrare è già occupata e può essere difficile trovare quella che ci piace.

Ci si ritrova così a creare un indirizzo mail personale aggiuntivo, ma senza la possibilità di scegliere un nome che ci rappresenti. Per chi ha bisogno di un dominio personalizzato, sia per lavoro che come canale di comunicazione privato, c’è Libero Mail Personal. Il nuovo servizio di Libero ti permette di creare un account con dominio personale, così da poter essere subito riconoscibile. Ad esempio, se si è in cerca di lavoro, si può creare una email dedicata con un indirizzo che sia memorizzabile e ritenuto affidabile, così da risultare più credibile. O ancora, per promuovere il proprio blog e condividere le proprie passioni online. Ecco la guida per creare un account Libero Mail Personal passo dopo passo.

Verifica la disponibilità della tua mail personalizzata su Libero Mail Personal

Per iniziare a creare la tua mail personalizzata, apri Libero Mail Personal e verifica che il dominio che vuoi scegliere è disponibile. Per farlo, digita nel campo Scegli dominio il nome (il dominio che sceglierai sarà la seconda parte della tua email) e fai clic su Verifica disponibilità.

Se il dominio è disponibile, potrai registrarlo prima degli altri utenti facendo clic su Seleziona.

Nel caso in cui il dominio personalizzato che desideri sia stato scelto da un altro utente, potrai scegliere tra uno dei domini suggeriti o digitarne un altro e fare clic su Verifica disponibilità. Quando troverai un dominio disponibile, potrai procedere facendo clic su Seleziona come descritto poco sopra e proseguire per ottenere finalmente un tuo account Libero Mail Personal e creare una email personalizzata affidabile e sicura, che offre molti vantaggi ed è adatta alle necessità di tutti gli utenti, sia privati che professionali.

Come scegliere il piano di Libero Mail Personal per te

Il passaggio successivo è la scelta del piano che più si adatta alle tue esigenze. Libero Mail Personal offre due tipologie di piani. Con Mail Personal da 1 casella email: potrai scegliere tra il piano da 5 GB di spazio di archiviazione, che ti offre oltre al dominio personalizzato anche l’assistenza prioritaria, il Calendario, la Rubrica e la funzionalità Attività a 2,99 euro al mese IVA inclusa. Scegliendo il piano da 1 TB di spazio, invece, avrai in aggiunta le funzionalità Drive, che includono Editor di testo, Foglio elettronico e Presentazione a 5,99 euro al mese IVA inclusa.

Se invece hai bisogno di più indirizzi di posta elettronica, puoi scegliere la versione da 5 caselle email che offre un piano da 5 GB di spazio. Anche in questo caso, oltre al dominio personalizzato potrai usufruire di assistenza prioritaria e delle comode funzionalità Calendario, Rubrica e Attività al costo di 6,99 euro al mese IVA inclusa. Infine, puoi optare per il piano con spazio di archiviazione da 1 TB, che oltre alle funzioni appena descritte, dà accesso al Drive di Libero Mail e agli strumenti di editor di testo, fogli e presentazioni, al prezzo di 19,99 euro al mese IVA inclusa.

Una volta scelta la tipologia di piano di cui hai bisogno, fai clic su Seleziona.

Screen 3

Come creare la tua casella di Libero Mail Personal passo dopo passo

Dopo aver scelto il piano che preferisci, potrai procedere con l’acquisto della tua Libero Mail Personal. Nella schermata che si apre, trovi il riepilogo della tua scelta.

In questa schermata, puoi verificare di aver scelto il servizio che preferisci, oppure modificare la tua scelta facendo clic su Modifica. Potrai così cambiare il nome del dominio personalizzato, il numero di caselle email o ancora il piano che preferisci. Dopo aver verificato che tutto è corretto, fai clic su Vai al carrello per procedere con l’acquisto.

Per proseguire è necessario accedere al proprio account di Libero. Se non ne hai uno, fai clic su Registrati e procedi alla creazione di un nuovo account da associare alla tua Libero Mail Personal. Altrimenti, inserisci indirizzo email e password e prosegui nel completamento dell’acquisto del tuo indirizzo email personalizzato, facendo clic su Procedi.

Ora non ti resta che scegliere il metodo di pagamento preferito tra Carta di Credito e PayPal. Entrambi i metodi sono sicuri e richiedono l’inserimento dei propri dati di pagamento, così da poter procedere all’acquisto. Una volta inseriti i dati, non ti resta che fare clic su Completa l’acquisto per proseguire.

Dopo aver acquistato la tua nuova email personalizzata Libero Mail Personal, non ti resta che fare clic su Attiva Mail Personal per iniziare a creare il tuo indirizzo personalizzato, o i tuoi indirizzi, se hai scelto il piano da 5 caselle email.

Ora non ti resta che utilizzare la tua Libero Mail Personal e scoprirne tutte le potenzialità per gestire al meglio la tua posta elettronica personalizzata.

In collaborazione con Libero Mail Personal