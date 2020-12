Come creare una PEC con Libero e usarla subito

La Posta Elettronica Certificata o PEC è un servizio offerto da Libero Mail che consente di inviare email con validità legale, proprio come una raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Libero Mail PEC permette agli utenti di risparmiare tempo: si potrà inviare in qualsiasi momento da smartphone, tablet e PC, senza bisogno di recarsi alla posta.

Inoltre, consente di risparmiare denaro: pagando un abbonamento, si potranno inviare tutte le PEC che si desidera. Libero Mail PEC offre due tipologie di account: il piano Family PEC riservato ai clienti privati con 1 GB di spazio di archiviazione a 14,99 euro l’anno Iva inclusa, e il piano PEC Unlimited per professionisti, aziende e privati con spazio illimitato a 30 euro l’anno più Iva. Entrambi i piani prevedono il rinnovo automatico dell’abbonamento, che potrà essere disabilitato nell’Area clienti di Libero.

Come creare una PEC con Libero Mail

Dopo aver scelto il piano di abbonamento più adatto alle proprie esigenze tra Family PEC o PEC Unlimited, si dovrà cliccare su Attiva e si aprirà una schermata in cui viene richiesto di completare l’acquisto.

Se si è già in possesso di un account mail di Libero, questo potrà essere utilizzato per completare la procedura. Altrimenti, sarà necessario crearne uno gratuitamente facendo clic su Registrati e seguire la procedura guidata fino all’attivazione in pochi istanti della nuova casella di posta ordinaria.

Dopo l’accesso con l’account mail di Libero alla sezione Carrello, cliccando su Procedi si avvierà la configurazione dell’account Mail PEC di Libero.

Libero riserva in esclusiva il nome utente già scelto per l’account, ma si potrà scegliere un nome diverso per la casella di posta elettronica. Una volta attivata si avranno a disposizione 30 giorni per inviare i documenti necessari alla validazione della casella. L’utente dovrà scegliere quindi il suo nome utente e una password e poi fare clic su Avanti.

Dopo aver inserito nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo di residenza, telefono, codice fiscale e e-mail alternativa per il recupero password si dovrà fare clic su Avanti.

L’acquisto si completa inserendo un metodo di pagamento valido a scelta tra carta di credito o un account PayPal. Dopo aver inserito i dati e spuntato le caselle di accettazione delle Condizioni generali di contratto, dell’Informativa della privacy e delle clausole specifiche, fare clic su Completa l’acquisto.

A questo punto la procedura di acquisto è conclusa con successo e sarà possibile accedere alla propria casella mail utilizzando il nome della casella PEC scelto durante la registrazione e la relativa password.

Come usare subito la casella PEC Libero Mail

Una volta conclusa la procedura di acquisto si potrà cominciare subito a utilizzare la nuova casella Libero Mail PEC facendo clic su Vai alla tua PEC oppure accedendo all’indirizzo: https://pec.libero.it/certmail/

Inserendo le credenziali scelte in fase di registrazione, si aprirà l’interfaccia di Libero Mail PEC e l’utente potrà iniziare subito a inviare PEC, consultare quelle ricevute e sfruttare tutte le potenzialità della casella di posta elettronica certificata.