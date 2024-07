Attivare una PEC in 10 minuti: come fare

Attivare la PEC in 10 minuti in modo semplice e per tutte le esigenze: scopri come fare, quale servizio scegliere e la procedura semplice con Libero Mail PEC

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è uno strumento ormai diffusissimo, utilizzato sia in ambito professionale che personale; infatti, è molto utile, non solo a livello lavorativo, ma anche per gestire impegni quotidiani, come l’invio di comunicazioni alla Pubblica Amministrazione, alla scuola dei propri figli o l’acquisto di una casa.

Fortunatamente oggi è molto semplice e veloce attivare una PEC perché esistono piattaforme user friendly, che possono essere utilizzate anche da chi non ha competenze digitali. Attivare una PEC in 10 minuti è, quindi, davvero molto facile ma per utilizzare questo strumento in modo davvero efficace occorre scegliere molto bene il proprio servizio di posta elettronica. Libero Mail PEC è uno dei migliori disponibili online: il processo di attivazione è veloce e indicato sia per privati che per professionisti e aziende. Libero Mail PEC mette a disposizione due piani diversi, da scegliere in base alle proprie esigenze. Vediamo quindi come attivare una PEC in 10 minuti e come farlo con Libero Mail PEC.

Come scegliere il servizio PEC che si vuole attivare

Oggi i servizi sono talmente tanti che è facile cadere in errore. Quindi, prima di attivare una PEC qualsiasi, magari dopo una veloce ricerca online, occorre pensarci due volte. Se creare una casella di posta elettronica è semplice, lo è ancora di più attivare uno strumento non adatto alle proprie necessità.

Per evitare questi errori occorre capire quali servizi esistono ed effettuare una comparazione. Si può iniziare con una ricerca online per capire quali sono i fornitori autorizzati e visitare i relativi siti web per confrontare caratteristiche e tariffe delle diverse offerte.

In seguito, bisogna verificare che il fornitore sia autorizzato e certificato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico: solo così la PEC ha un valore legale. Anche il fattore sicurezza è rilevante e in questo caso può essere utile consultare le recensioni dei clienti per capire come si sono trovati. Queste possono offrire spunti utili circa la facilità d’uso e le funzioni aggiuntive.

Infatti, oltre alla semplice casella di posta certificata molti servizi offrono utili funzionalità come l’archivio o la firma digitale. Queste caratteristiche permettono di personalizzare l’esperienza e usare un servizio davvero utile e su misura.

Libero Mail PEC offre enormi vantaggi sia ad utenti privati che a professionisti. Le mail certificate si possono inviare in qualsiasi momento e da ogni dispositivo, da smartphone a tablet fino a, naturalmente, computer.

Cosa serve per attivare la PEC online

Prima di iniziare il processo di attivazione della PEC, è essenziale avere a portata di mano i seguenti documenti e informazioni:

Documento di identità perchè i servizi al momento dell’attivazione richiedono una copia del documento d’identità o passaporto valida e leggibile

perchè i servizi al momento dell’attivazione richiedono una copia del documento d’identità o passaporto valida e leggibile Codice Fiscale necessario per l’identificazione fiscale.

necessario per l’identificazione fiscale. Indirizzo e-mail funzionante da usare come indirizzo alternativo e utile per ricevere le informazioni relative all’attivazione e alla gestione della PEC

funzionante da usare come indirizzo alternativo e utile per ricevere le informazioni relative all’attivazione e alla gestione della PEC Carta di credito o Paypal, perché al momento dell’attivazione il servizio richiede il metodo di pagamento da scegliere per attivare e rinnovare la PEC periodicamente, cioè mensilmente o annualmente.

Con questi dati creare la propria posta elettronica certificata sarà facile e veloce, soprattutto se si sceglie il servizio Libero Mail PEC.

Come Attivare una PEC in 10 Minuti con Libero Mail PEC

Libero Mail PEC offre due piani:

PEC Family riservata a clienti privati a 14,99 euro all’anno IVA inclusa. Offre 1 GB di spazio

riservata a clienti privati a 14,99 euro all’anno IVA inclusa. Offre 1 GB di spazio PEC Unlimited pensata per aziende, liberi professionisti e privati a 30 euro all’anno + IVA. Offre spazio illimitato

Entrambi si rinnovano in modo automatico annualmente, ma l’abbonamento può essere disabilitato nell’Area Clienti di Libero.

Per l’attivazione occorre accedere al sito ufficiale Libero Mail PEC, scegliere uno dei due piani e cliccare sul tasto Attiva.

Si accede a una nuova schermata dove è possibile completare l’acquisto. Qui il sistema richiede di inserire l’account Libero , necessario per procedere allo step successivo. Se non si ha un account Libero è possibile crearne uno cliccando sul tasto Registrati posizionato sotto la domanda “Non hai un account?” Dopo aver inserito il proprio indirizzo mail si clicca su Avanti

A questo punto occorre inserire la password cliccando su Avanti.

A questo punto il sistema fa un riepilogo del servizio. Cliccando su Procedi si accede alla pagina in cui è possibile personalizzare il proprio indirizzo PEC e scegliere tra diverse alternative di dominio messe a disposizione:

@pec.libero.it

@pec-eu.it

@pec.iol.it

@pec.inwind.it

@pec.blu.it

@pec.giallo.it

Dopo aver selezionato l’indirizzo PEC cliccare su Procedi.

A questo punto si apre la schermata per inserire i dati di pagamento. Dopo aver completato il form, clicca sul tasto Completa l’acquisto.

Se tutto va a buon fine, ti apparirà la Conferma d’acquisto. A questo punto puoi attivare ufficialmente la tua PEC cliccando sul tasto Attiva Mail PEC.

Si aprirà una schermata in cui inserire i propri dati anagrafici: nome, cognome, data e luogo di nascita, comune di residenza, indirizzo, CAP, telefono e codice fiscale. Dopo averli inseriti occorre cliccare su Salva.

A questo punto, il sistema conferma l’attivazione della PEC ed è possibile usare la casella di posta certificata. Per farlo occorre cliccare su Accedi alla tua PEC.

Per attivare la propria PEC con Libero sono stati necessari anche meno di 10 minuti. Libero Mail PEC è il servizio di posta elettronica certificata sicuro, efficace e molto facile da utilizzare.

