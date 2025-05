Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il web è pieno di pericoli che minacciano la privacy e il portafogli degli utenti. Vediamo come riconoscere una truffa online e come difendersi efficacemente

Il web è pieno di opportunità ma anche di pericoli che, se sottovalutati, possono avere conseguenze disastrose per la privacy e per il portafogli. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che le truffe digitali sono diventate un rischio più che concreto ma, con la giusta preparazione e un po’ di accortezza, chiunque può navigare in modo sicuro e senza temere di finire nella rete dei malintenzionati.

Come riconoscere una truffa online

Il primo passo per difendersi è saper riconoscere un tentativo di truffa e ci sono diversi campanelli di allarme che dovrebbero far insospettire gli utenti.

Tra tutti, il più frequente riguarda l’urgenza e la pressione, con i malintenzionati che insistono affinché le persone compiano rapidamente determinate azioni per evitare conseguenze negative.

Oltre a questo è bene tenere d’occhio anche tutte quelle richieste insolite, come dati personali o finanziari tramite canali non sicuri, ricordando sempre che nessuna azienda chiederà mai informazioni del genere ai suoi clienti.

Altro campanello d’allarme sono i guadagni facili e veloci, premi vinti senza aver partecipato a concorsi, prezzi incredibilmente bassi per prodotti costosi. Insomma se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.

Da tenere d’occhio anche messaggi con errori grammaticali o di ortografia, indirizzi email o link leggermente diversi da quelli ufficiali.

Infine ci sono i metodi di pagamento sospetti come bonifici a privati, carte regalo o criptovalute per transazioni commerciali o servizi che, ovviamente, non verrebbero mai richiesti da un’azienda seria.

Come difendersi da una truffa in rete

Quando si parla di truffe online, la difesa più efficace è la prevenzione e la consapevolezza.

La prima cosa da fare è verificare qualsiasi cosa e, in caso di comunicazioni inaspettate, è sempre bene contattare l’azienda o l’ente sui canali ufficiali. Utile anche verificare la sicurezza dei siti, controllando che l’indirizzo inizi con “https://” e ci sia l’icona del lucchetto.

Non cliccare su link e allegati sospetti, specialmente se ricevuti tramite email, SMS o messaggi non richiesti.

Fondamentale anche non condividere password, numeri di carte di credito o altre informazioni sensibili in rete.

Altro consiglio è quello di usare sempre password forti e diverse, magari utilizzando un generatore di password o un password manager e, dove possibile, abilitare l’autenticazione a due fattori (2FA).

Importantissimo anche mantenere sempre software e sistemi operativi aggiornati perché spesso gli aggiornamenti vanno anche a correggere vulnerabilità di sicurezza.

Cosa devono fare le vittime di truffa

Se ci si rende conto di essere finiti nella trappola di un malintenzionato digitale bisogna, anzitutto, interrompere ogni contatto con il truffatore e, appena possibile, segnalare l’accaduto alle autorità competenti (come la Polizia Postale, ad esempio).

Importantissimo anche cambiare immediatamente le password degli account compromessi e, se sono stati condivisi dati finanziari, contattare la banca o l’istituto di credito per bloccare il proprio conto.