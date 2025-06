TOTALE PUNTI 7.8 Honor 400 Pro In questa recensione cerchiamo di raccontare con tutti i dettagli necessari perché Honor 400 Pro è un dispositivo riuscito: display luminosissimo, batteria instancabile, fotocamera versatile, software che va svecchiato ma fa il suo. Non è perfetto, ma è davvero difficile da criticare per il prezzo che costa, a patto che lo si acquisti con un coupon o un codice sconto.

PRO Display super luminoso

Buona qualità fotocamere

Ottima autonomia

Ricarica rapida CONTRO Interfaccia utente un po' datata

Funzioni AI poco utili

Design VOTO: 8 L’Honor 400 Pro segue il filone “premium accessibile”, con linee eleganti e materiali ben assemblati. Il retro lucido riflette la luce con una finitura che richiama certi flagship Huawei di qualche anno fa, e questo non è un caso. Anche il modulo fotografico ha un look scenografico: è grande, con un richiamo alla forma triangolare, volutamente vistoso. Sul fronte, lo schermo è piatto, con bordi sottili e una curvatura del vetro appena accennata. L’effetto visivo è piacevole, e anche al tatto la qualità percepita è superiore rispetto a molti rivali nella stessa fascia. L'eredità (o parentela?) con Huawei è evidente e la qualità complessiva è sempre di ottimo livello.

Specifiche tecniche VOTO: 8 Honor ha optato per il chip Snapdragon 8 Gen 3, un processore che non fa gridare al miracolo, ma che garantisce reattività e consumi contenuti. La memoria RAM da 12 GB è più che adeguata per qualunque uso, dalla navigazione alle app social, passando per qualche partita a titoli casual e il multitasking spinto. Il taglio di memoria interna da 256 o 512 GB, senza espansione, è abbondante e posiziona lo smartphone a un livello superiore rispetto a molti concorrenti. Il display AMOLED da 6,7 pollici è probabilmente uno dei migliori della categoria: colori vivi, neri profondi, ma soprattutto una luminosità che tocca picchi davvero notevoli, con oltre 5.000 nit dichiarati. E la visibilità al sole lo conferma. C’è anche il refresh rate a 120 Hz, che non manca mai a bordo di un medio gamma che si rispetti. Non bisogna sottovalutare tutte le altre specifiche tecniche di livello massimo come il Wi-Fi 7, l'ultima versione del Bluetooth 5.4, gli altoparlanti stereo, addirittura la porta infrarossi che lo trasforma in un telecomando per qualunque tipo di dispositivo. Insomma, sul fronte della dotazione tecnica non ha nulla da invidiare anche ad alcuni prodotti di categoria superiore.

Performance VOTO: 8 Nel quotidiano, Honor 400 Pro si comporta come un top di gamma travestito da medio gamma. Le app si aprono rapidamente, il sistema gira fluido e i rallentamenti sono rari. Anche durante lunghe sessioni di navigazione web o social non ci sono segni di affaticamento. Il gaming spinto non è il suo campo naturale, ma se ti accontenti di Asphalt, Call of Duty o simili, ti porti a casa una buona esperienza. La dissipazione del calore è efficace: anche dopo mezz’ora di stress non si registrano temperature elevate. Merito del processore, ma anche di un progetto ben ottimizzato. Il risultato è uno smartphone che fa esattamente quello che promette, senza scaldarsi e senza fare il fenomeno.

Software VOTO: 7 Qui arriviamo all’anello debole della catena. MagicOS 9 è un’interfaccia completa, veloce e anche personalizzabile, ma con un design che ha un sapore decisamente retrò. Alcuni elementi grafici sembrano recuperati da vecchie versioni di EMUI, e questo rende meno “fresco” l’utilizzo quotidiano. La sensazione è che manchi una vera personalità visiva. Il sistema è comunque stabile e ricco di funzioni: dal multi-finestra alla gestione avanzata della batteria, c’è tutto. C’è anche la nuova funzione AI che trasforma le foto in piccoli video animati. Una trovata simpatica, perfetta per i reel e per i social, ma che rimane un gioco da mostrare agli amici, più che una funzione davvero utile. Su questo fronte troverete sempre una posizione piuttosto spietata da parte nostra, gli strumenti divertenti che si riducono a contenuti di marketing ci lasciano sempre piuttosto indifferenti, però il potenziale del processore è interessante, la possibilità di sfruttare anche altre funzionalità di intelligenza artificiale c'è comunque e quindi la dotazione è di buon livello. Quello che secondo noi deve cambiare è l'interfaccia grafica generale che ormai è un po' datata, praticamente guardando questo smartphone sembra di usare un cellulare di Huawei di sette o otto anni fa, e ora di fare qualche balzo in avanti nel tema interfaccia utente. Sia chiaro, funziona tutto benissimo, ma anche l'occhio vuole la sua parte e dopo qualche anno vuole anche che questa parte si rinnovi.

Fotocamera VOTO: 8 Il sensore principale da 200 megapixel offre immagini dettagliate, con colori realistici e una buona gestione della luce. Di giorno scatta molto bene, ma anche al tramonto o in interni regge bene, con un rumore contenuto e un HDR efficace. Gli scatti in notturna non sono i migliori mai visti, ma considerando la fascia di prezzo sono più che soddisfacenti. Ad accompagnare il lavoro ci sono anche grandangolo e Zoom, rispettivamente da 12 e da 50 megapixel, che garantiscono un ottimo livello qualitativo. La fotocamera frontale è da 50 megapixel anche lei: una scelta inusuale che premia chi fa molti selfie o partecipa spesso a videochiamate. La qualità è alta, e il livello di dettaglio superiore alla media.

Batteria VOTO: 8 La batteria da 5.300 mAh è uno dei punti di forza dell’Honor 400 Pro. Dura tranquillamente una giornata e mezzo, anche con un uso intenso. Se non sei troppo aggressivo con video e giochi, arrivi a due giorni pieni. La ricarica è rapidissima: 100 Watt in dotazione e ricarica completa in meno di 35 minuti. Per chi vive sempre di corsa, è una bella garanzia. C'è anche la ricarica wireless, che arriva addirittura a 50 W, una velocità incredibilmente elevata per la ricarica senza fili, tende però surriscaldare un po' il telefono. Curioso che nei paesi all'esterno dell'Unione Europea la batteria sia sensibilmente più grande, evidentemente l'azienda ha scelto un approccio conservativo al nostro continente che sappiamo essere un po' spigoloso sul fronte delle regole..