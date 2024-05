Come fare GIF da video YouTube

Creare una GIF partendo da un video di YouTube è molto semplice e per farlo è possibile ricorrere a una serie di tool online, ecco come fare

Fonte foto: Denys Prykhodov / Shutterstock.com

Creare una GIF partendo da un video di YouTube è molto semplice e non richiede l’installazione di software aggiuntivo sul proprio computer o sullo smartphone. Basta utilizzare un tool online che consente di convertire una porzione di un video di YouTube in una GIF (nel rispetto delle condizioni di utilizzo e della normativa sul copyright). I sistemi per fare una GIF partendo da YouTube sono diversi. È possibile utilizzare un sito web oppure un’estensione per creare rapidamente la GIF che potranno poi essere inviate tramite WhatsApp ai propri amici. Ecco quali sono i migliori sistemi per trasformare un video YouTube in una GIF.

Giphy

Giphy è un vero e proprio punto di riferimento per la ricerca delle GIF online e include anche un sistema di creazione, con un tool molto facile da utilizzare. La prima cosa da fare è raggiungere il sito ufficiale, disponibile all’indirizzo giphy.com, e creare un account, premendo su Log In > Sign Up.

Completata questa breve procedura iniziale, Giphy sarà pronto all’uso. Dalla Home Page è sufficiente premere su Create e, nel campo Enter any media or GIF URL, incollare la URL del video di YouTube da trasformare in GIF. Da notare che, premendo su Choose File, è anche possibile caricare un video dal proprio dispositivo per trasformarlo in GIF.

A questo punto, è necessario selezionare, dalla Timeline, la porzione di video da trasformare in GIF (la lunghezza massima è di 30 secondi) e poi premere su Continue to Create, seguendo la procedura guidata per la creazione della GIF che potrà poi essere scaricata sul proprio computer, una volta terminati tutti i passaggi.

Gifs.com

Un altro tool online facile da usare per creare GIF a partire da video di YouTube è Gifs, disponibile tramite l’indirizzo gids.com. La procedura, anche in questo caso, è possibile semplice. Direttamente nella Home Page è presente un campo in cui incollare la URL del video di YouTube da trasformare in GIF. A questo punto, basterà seguire la procedura guidata. Per un utilizzo professionale, Gifs mette a disposizione alcuni piani in abbonamento che consentono la possibilità di sfruttare strumenti avanzati di creazione.

GIFit!

Un’altra opzione da tenere in considerazione per creare una GIF da un video di YouTube è rappresentata da GIFit!. Si tratta di un’estensione per il browser Google Chrome, scaricabile direttamente dal Chrome Web Store. Quest’estensione consente di creare una GIF rapidamente e con pochi click. Si tratta di un sistema semplice per convertire una porzione di video in una GIF. Per sfruttare l’estensione basterà premere l’apposito tasto “GIFit” comparirà in basso a destra nel player video di YouTube.