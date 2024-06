Come fare video a 360 gradi e caricarli su YouTube, Facebook e Vimeo

Fonte foto: MAD.vertise / Shutterstock.com

Tra le tante opzioni a disposizione degli utenti per la registrazione di contenuti da pubblicare sui social media ci sono anche i video a 360 gradi. Anche se non è facilissimo crearli, almeno rispetto ai video tradizionali, questi video possono essere molto interessanti e coinvolgenti per gli utenti. I video a 360 gradi possono essere caricati su YouTube, Facebook e Vimeo. Ecco come fare.

Come fare video a 360 gradi

Per realizzare un video a 360 gradi è necessario utilizzare più telecamere, in modo da ottenere un effetto a 360 gradi in post produzione, oppure utilizzare una fotocamera caratterizzata da un sensore specifico. I video possono essere di tipo monoscopico (o sferico), con più fotogrammi che vengono un’uniti in un’unica immagine, oppure di tipo stereoscopico, con due immagini per ciascun occhio che vanno a formare un effetto 3D per l’utente che guarda il video con appositi occhiali VR.

Come caricare video a 360 gradi su YouTube

YouTube supporta il caricamento di video a 360 gradi con i browser Chrome, Firefox, Microsoft Edge e Opera. La procedura da seguire è identica a quella per caricare i video tradizionali. Prima di caricare il video bisogna verificare che il file contenga al suo interno i metadati per le riprese a 360°, altrimenti non sarà compatibile.

Ciò significa che, se la fotocamera a 360 gradi non include automaticamente queste informazioni, sarà necessario scaricare l’applicazione Spatial Media Metadata Injector per YouTube (disponibile sia per macOS che per Windows) o un altro software con funzionalità analoghe.

Una volta svolta quest’operazione basterà lanciare l’applicazione e selezionare la voce “Il mio video è a 360°”. In questo modo YouTube potrà leggerlo come un filmato panoramico. A questo punto salviamo il video dandogli un nome.

Successivamente basterà andare all’home page di YouTube, accedere sul nostro account, e caricare il nuovo video a 360° come se fosse un qualsiasi altro video caricato fino ad oggi. Attenzione, questo genere di riprese richiede diverso tempo per la formattazione e per essere caricato.

Come caricare video a 360 gradi su Facebook

Caricare un video a 360 gradi su Facebook è davvero facilissimo. Per farlo basta andare nell’area dedicata ai nostri post e scegliere Aggiungi foto/video. A questo punto bisogna selezionare il video a 360° e poi scegliere chi potrà visualizzare il video. Successivamente, sarà necessario premere su Pubblica. Anche per Facebook, se il video non ha metadati sferici, bisogna ricorrere a Spatial Media Metadata Injector. Facebook mette a disposizione dei suoi utenti anche la possibilità di fare video in diretta a 360 gradi.

Come caricare video a 360 gradi su Vimeo

Anche su Vimeo è possibile caricare video a 360 gradi. Basta accedere al sito web, effettuare l’accesso con il proprio account e avviare la procedura di caricamento del video. Anche questa piattaforma richiede la presenza di metadati sferici per il video che possono essere aggiunti con Spatial Media Metadata Injector.

In fase di caricamento, bisogna selezionare l’opzione “Registrato in 360°” e specificare il tipo di ripresa (monoscopica o stereoscopica). Sono disponibili, inoltre, ulteriori opzioni aggiuntive per regolare le impostazioni del video prima di avviare l’upload.