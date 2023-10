Come funziona il nuovo abbonamento a X

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Elon Musk, senza dirlo apertamente, annuncia che l'abbonamento a X costerà di più per chi non vuole vedere la pubblicità

Elon Musk annuncia (di nuovo) cambiamenti per il suo social X, cioè l’ex Twitter. A cambiare (di nuovo) è l’abbonamento X Premium, cioè l’ex Twitter Blue. Cambia non solo il prezzo, ma anche il servizio offerto con una mossa che sa tanto di bastone e carota per gli utenti dell’ex social dell’uccellino.

X Premium: come funziona oggi

Al momento X ha un solo abbonamento premium: costa 9,76 euro al mese (11 euro se l’utente si abbona via app) e offre diversi vantaggi rispetto all’account gratuito:

Spunta di verifica

Più visibilità nelle ricerche e nelle risposte

Formattazione dei post

Video lunghi e in HD

Edit dei post (fino a 5 volte, ma entro 1 ora)

Post da 25.000 caratteri

Immagini del profilo NFT

Metà della pubblicità rispetto al profilo free

L’ultimo vantaggio è stato molto criticato dagli utenti, perché ritenuto insufficiente: perché continuare a vedere della pubblicità se si sta già pagando (e non poco, secondo molti) per il servizio?

Anche perché, a dirla tutta, la pubblicità è diminuita solo in alcune parti dell’app, tanto è vero che X non parla di dimezzamento della pubblicità, bensì di “circa il doppio dei post tra gli annunci nella cronologia Per te e Seguiti“.

X: due abbonamenti è meglio di uno

X sa benissimo che la pubblicità rimasta infastidisce gli utenti paganti abbonati a X Premium e, per questo, sta per modificare il servizio: Elon Musk ha già annunciato che gli abbonamenti diventeranno due.

Il primo abbonamento ad X Premium sarà completamente senza pubblicità, ma costerà di più. Il secondo abbonamento a X Premium avrà gli stessi spot del profilo gratuito, ma costerà di meno e manterrà gli altri vantaggi già elencati.

Ora, è chiaro che una dichiarazione del genere può significare due cose: la prima è che l’abbonamento senza pubblicità costerà di più di quello attuale, la seconda è che costerà la stessa cifra e che quello con pubblicità costerà un bel po’ meno.

Inutile dire che la prima ipotesi è quella di gran lunga più credibile: la cosa più probabile è che X Premium senza spot costerà più dei 9,76 euro attuali e che X Premium con gli spot costerà la stessa cifra di oggi, ma con il doppio della pubblicità.

Separando le funzioni aggiuntive dalla pubblicità, quindi, Elon Musk ha trovato un modo facile per guadagnare di più da ogni singolo abbonamento. Molto probabilmente, infatti, alla fine la maggior parte degli utenti manterrà l’abbonamento attuale da 9,76 euro e accetterà di vedere il doppio della pubblicità.