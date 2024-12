X: Elon Musk ha alzato i prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

X aumenta i prezzi per il suo piano Premium+ sia per i nuovi iscritti che per gli utenti già abbonati. I nuovi prezzi e le caratteristiche della sottoscrizione

Fonte foto: Yalcin Sonat / Shutterstock.com

Brutte notizie per gli abbonati di X (ex Twitter) la piattaforma di Elon Musk ha annunciato di aver aumentato i prezzi mensili e annuali del piano Premium+.

Fino allo scorso 21 dicembre la sottoscrizione di X Premium+ mensile aveva un costo di 16 euro mentre per quella annuale bisognava spendere 168 euro. Dallo scorso 21 dicembre, però, le cose sono cambiate e chi vuole l’abbonamento top e tutti i vantaggi che ne derivano dovrà necessariamente rimettere mano al portafogli e adattarsi alle nuove tariffe.

X, i nuovi prezzi dell’abbonamento

A partire dallo scorso 21 dicembre, tutti i nuovi abbonati e chi deve rinnovare il proprio abbonamento entro il 20 gennaio 2025, troveranno che il piano Premium+ ha ora un costo di 21 euro al mese a cui bisogna aggiungere il 22% di IVA, per un totale di 25,62 euro al mese. Un aumento decisamente importante per il social network di Elon Musk, che ha giustificato l’aumento chiamando in causa alcuni “significativi miglioramenti al servizio Premium Plus”, tra cui la completa assenza di pubblicità, una delle specifiche più apprezzate da chi sottoscrive questo tipo di abbonamento.

Oltre a questo, il celebre social network ha anche sottolineato che questi aumenti contribuiscono anche al programma di condivisione dei ricavi con i creatori di contenuti, che la piattaforma ha introdotto a ottobre di quest’anno.

Quanto costa abbonarsi a X in Italia

Per il piano Basic, in Italia bisogna spendere 3 euro al mese più IVA, per un totale di 3,66 euro al mese e garantisce:

una ridotta messa in risalto delle risposte

la crittografia per i Messaggi Diretti

le cartelle per i segnalibri

la Scheda Hightlight

la possibilità di modificare i post

la possibilità di pubblicare video più lunghi

la possibilità di pubblicare post più lunghi

Il piano Premium, invece,ha un costo di 8 euro al mese che aggiungendo anche l’IVA diventano 9,76 euro al mese e comprende:

annunci ridotti nella sezione Per te e Seguiti

messa in risalto delle risposte maggiore

guadagni in base ai post

la spunta blu

Grok 2 da usare come assistente AI

l’accesso a X Pro, Analytics e Media Studio

l’accesso agli abbonamenti per i creator

Infine c’è il piano Premium+, che è quello interessato dai rincari, che costa 25,62 euro al mese (21 euro più IVA) e consente di avere: