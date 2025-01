Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Negli ultimi anni il tema della consapevolezza dei consumatori sui prodotti acquistati è diventato centrale per migliaia di persone, portando a una maggiore attenzione alla qualità degli alimenti e dei cosmetici. Per questo motivo sono arrivate sul mercato diverse applicazioni che possono aiutare i consumatori a scoprire di più su cosa stanno acquistando, tra queste c’è Yuka che offre alle persone un sistema semplice e immediato per valutare la qualità dei prodotti utilizzando semplicemente il proprio smartphone.

Che cos’è Yuka e come funziona

Yuka è un’applicazione gratuita disponibile per iOS e Android che permette di analizzare prodotti alimentari e cosmetici, fornendo informazioni dettagliate sulla loro qualità e sull’impatto sulla salute. Farlo è molto semplice e basta una scansione del codice a barre del bene in questione per visualizzare sul proprio telefono un punteggio e ottenere consigli per alternative più salutari o sostenibili.

L’App è stata lanciata nel 2017 in Francia e ha rapidamente guadagnato popolarità grazie a un’interfaccia intuitiva e al suo focus sulla trasparenza, diventando rapidamente uno dei punti di riferimento per milioni di utenti in tutto il mondo.

Come appena detto, l’utilizzo è estremamente intuitivo e si articola in pochi passaggi: dopo aver scaricato l’app dal proprio store di riferimento, l’utente non deve fare altro che utilizzare la fotocamera del proprio smartphone per scansionare il codice a barre di un prodotto.

Fatto questo, Yuka analizza i dati a sua disposizione e assegna un punteggio che varia da 0 a 100, basandosi su tre valori principali:

Qualità nutrizionale (per gli alimenti), dove vengono valutati aspetti come il contenuto di zuccheri , sale , calorie e grassi saturi la presenza di fibre e proteine e molto altro.

(per gli alimenti), dove vengono valutati aspetti come il , , e la e e molto altro. Presenza di additivi , con l’app che segnala la quantità e la tipologia di additivi presenti , classificandoli come innocui , a rischio moderato o pericolosi .

, con l’app che segnala la e la , classificandoli come , o . Impatto ambientale e composizione (per i cosmetici), dove vengono analizzati gli ingredienti per valutare eventuali rischi legati a sostanze chimiche dannose per la salute o l’ambiente.

Una volta completata l’analisi, il prodotto riceve un’etichetta che lo classifica come eccellente, buono, mediocre o scarso, accompagnata da una spiegazione dettagliata sui punti di forza e debolezza. Inoltre se un prodotto ottiene un punteggio basso, Yuka suggerisce alternative più salutari o sostenibili, aiutando l’utente a fare scelte più consapevoli.

Infine bisogna sottolineare che l’applicazione ha al suo interno un vasto database che comprende informazioni affidabili e verificabili su milioni di prodotti alimentari e cosmetici. Ma il vero aspetto distintivo è la sua totale indipendenza, questo strumento infatti non collabora con marchi o produttori e non contiene pubblicità, garantendo valutazioni imparziali e trasparenti.

Vantaggi e svantaggi per gli utenti

Yuka offre numerosi vantaggi per i consumatori e, anzitutto li aiuta a comprendere meglio cosa stanno consumando, favorendo scelte più salutari. Oltre a questo l’app insegna a leggere le etichette e a riconoscere gli ingredienti nocivi. Infine, con questo sistema di promuovono prodotti con un impatto ambientale ridotto.

Tuttavia, alcuni esperti ritengono che il sistema di valutazione possa essere troppo semplificato, penalizzando prodotti che, pur avendo un contenuto calorico elevato, sono nutrienti, come l’olio d’oliva. Inoltre, la categorizzazione degli additivi considerati “pericolosi” è stata contestata da alcuni produttori e organizzazioni alimentari.