Come funziona la nuova mappa di Instagram

Instagram introduce un nuovo sistema di ricerca basato su mappe dinamiche. No, Instagram non diventa come Google Maps, ma in un certo senso torna alle sue origini. Quando ancora il social si chiamava Burbn e si basava sulla geolocalizzazione e sulla condivisione di foto di eventi e incontri.

L’annuncio è stato fatto dallo stesso Mark Zuckerberg attraverso una Storia in cui ha presentato l’arrivo della nuova funzionalità, spiegando nel dettaglio in cosa consiste, come funziona e quali sono i vantaggi per l’utente. L’obiettivo è di aiutare gli utenti di Instagram a esplorare fisicamente i punti più popolari della zona in cui si trovano in quel momento. Si aggiunge, inoltre, la possibilità di filtrare tutte queste informazioni in base a categorie specifiche come ristoranti, caffè e saloni di bellezza, ad esempio. A essere coinvolti in questo percorso sono post, storie e guide a partire dagli hastag.

La geolocalizzazione su Instagram

Prima di questo aggiornamento su Instagram era possibile consultare una mappa, attraverso la ricerca di hastag legati a un nome geografico, che proponeva i soli post.

Ora, invece, sarà possibile cercare sulla mappa quali sono le attività commerciali, ma anche gli eventi che sono presenti nella zona circostante in cui ci troviamo. Qualcosa di grande utilità quando ci troviamo, ad esempio, in zone della città sconosciute o proprio in una nuova città.

I filtri delle mappe su Instagram

Mark Zuckerberg ha posto l’accento proprio sul sistema di ricerca delle nuove mappe di Instagram. Infatti, ha sottolineato la funzione dei filtri che aiutano a selezionare le categorie di interesse.

A partire proprio dai tag di posizione che sono presenti nel Feed o nelle Stories. Ad, esempio, possiamo cercare il nome di una città all’interno della pagina Esplora. Tra i risultati otterremo: Stories recenti, post, guide che ci apriranno finestre da esplorare.

Tutte queste informazioni possono essere raggruppate per categorie, in questo modo possiamo capire se in zona ci sono negozi di elettronica, o di abbigliamento e leggere così le loro offerte per fare un acquisto veloce online o in presenza.

Ma possiamo scoprire anche una nuova pizzeria, un bar o anche un museo o un evento di cui non sapevamo nulla.