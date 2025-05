Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Le Mappe di Apple ora offrono consigli da parte di esperti selezionati per aiutare gli utenti a individuare il ristorante migliore o un nuovo albergo: ecco i dettagli

Fonte foto: Simikov / Shutterstock.com

Apple continua ad aggiornare le sue Mappe. L’app di navigazione della casa di Cupertino cresce e si migliora, aggiornamento dopo aggiornamento. Con l’ultima versione del servizio, che punta a diventare la principale alternativa a Google Maps, arrivano ulteriori novità pensate per rendere le mappe ancora più dettagliate e utili per gli utenti.

Le ultime novità per le Mappe di Apple

Da questa settimana, le Mappe di Apple includono nuove informazioni. Per gli utenti, infatti, c’è ora la possibilità di accedere a consigli da esperti del settore per poter scegliere, con precisione, il ristorante dove mangiare o la struttura alberghiera dove soggiornare.

Il meccanismo è semplice: digitando nella barra di ricerca il nome di uno degli “esperti” (tra i partner ci sono Guida Michelin, The infatuation e Golf Digest) è possibile accedere all’elenco dei locali consigliati dall’esperto scelto per l’area che si desidera esplorare.

I contenuti curati dagli esperti sono ricchi di informazioni, con foto e descrizioni testuali che permettono all’utente di poter individuare, con maggiore precisione, il locale giusto, andando a considerare tutti gli aspetti in gioco.

Il sistema è pensato per essere facilmente arricchito con nuovi contenuti. Apple, infatti, potrà aggiungere, progressivamente, nuovi esperti e, quindi, offrire consigli sempre più dettagliati e precisi agli utenti che possono accedere al servizio anche in versione web.

David Dorn, Senior Director di Internet Software and Services Product di Apple, chiarisce le finalità del progetto: “Queste nuove integrazioni rendono Mappe una risorsa ancora più utile e intuitiva per gli utenti che desiderano scoprire nuovi luoghi fantastici, sia nella propria città natale che in viaggio”.

Per strutture selezionate, inoltre, Apple metterà a disposizione anche la possibilità di effettuare prenotazioni online, direttamente dall’app di Mappe, andando ad arricchire ulteriormente le potenzialità della sua applicazione.

C’è anche la Detailed City Experience

Ad arricchire l’esperienza d’uso per le Mappe di Apple c’è la nuova funzione Detailed City Experience, lanciata in vista del Gran Premio di Monaco di Formula 1, uno degli eventi sportivi più suggestivi del’anno.

Questa funzione consente agli utenti di scoprire Monte Carlo con una rappresentazione 3D dettagliata che include tutti i luoghi simbolo della città e del Gran Premio di Formula 1. Il circuito cittadino, inoltre, viene integrato nelle mappe, permettendo agli utenti di scoprire ogni punto.

Anche Detailed City Experience rappresenta una funzione che, potenzialmente, potrà espandersi andando a coinvolgere altri luoghi, magari sempre in prossimità di eventi speciali. Si tratta di un’ulteriore conferma in merito all’attenzione che Apple sta mettendo nello sviluppo delle sue mappe.