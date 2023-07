Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com

Microsoft PC Manager è un nuovo programma, per ora disponibile in versione beta per Windows 10 e Windows 11, che serve a migliorare le prestazioni del PC. Si tratta di un’applicazione molto leggera che consente di intervenire su alcuni parametri per regolare il funzionamento del sistema operativo, monitorando lo spazio di archiviazione disponibile, l’utilizzo della memoria, i processi attivi e vari aspetti di sicurezza.

Cosa fa Microsoft PC Manager

Microsoft PC Manager è un software simile a varie app molto utilizzate in passato, come CCleaner, che promettevano un miglioramento delle prestazioni del PC grazie a vari strumenti con cui regolare le impostazioni e altri parametri del sistema operativo. Il tool realizzato da Microsoft consente un accesso rapido a varie funzionalità di gestione e monitoraggio di Windows.

Con PC Manager, infatti, è possibile verificare lo spazio d’archiviazione disponibile, eliminando i file e le app che non servono e facendo una pulizia dei file temporanei. Con l’app si può accedere a tutti i processi attivi, senza dover aprire il Task Manager, in modo da chiudere eventuali processi che stanno rallentando il PC.

C’è anche una funzione che consente di gestire le app attive all’apertura di Windows 11, bloccando l’avvio di quelle applicazioni che rallentano il sistema operativo nelle fasi seguenti l’accensione del PC. Con la sezione Health Check, invece, è possibile accedere ad un riepilogo dello stato del sistema con l’app che suggerirà all’utente alcune operazioni da compiere per migliorare le prestazioni.

PC Manager include anche una sezione dedicata alla sicurezza del sistema operativo, con la possibilità di avviare una scansione, di gestire i download di Windows Update e di modificare le impostazioni del browser web, tutto con pochi clic.

Come scaricare Microsoft PC Manager

Il nuovo tool realizzato da Microsoft è già disponibile per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 11 anche se, almeno per il momento, si tratta di una Public Beta e alcune funzioni potrebbero non essere utilizzabili in modo completo. Per installare PC Manager è sufficiente accedere al Microsoft Store, sia tramite l’app pre-installata sul PC che tramite la versione accessibile via browser.

Una volta individuata l’app sullo store basterà procedere al download e alla successiva installazione. L’app non richiede configurazione e non è necessario effettuare l’accesso con il proprio account Microsoft per poter utilizzare i vari strumenti di gestione di Windows.

Completata l’installazione, PC Manager sarà subito attiva e potrà iniziare a monitorare il funzionamento del sistema operativo. Trattandosi di una versione beta, è possibile che, nel corso del prossimo futuro, Microsoft vada ad arricchire l’applicazione con l’introduzione di ulteriori strumenti pensati per ottimizzare al massimo il funzionamento di Windows.