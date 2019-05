Come giocare a Minecraft gratis su PC

17 Maggio 2019 - Minecraft è uno dei videogame più popolari dell’ultimo decennio: da quando è stato lanciato (era il 2009) sono state rilasciate diverse versioni e aggiornamenti che hanno aggiunto funzionalità e nuovi modi di giocare. Per onorare il decimo anniversario del videogame, Mojang, la software house che ha creato il videogame, ha rilasciato online Minecraft Classic, che può essere giocato gratis da qualsiasi browser.

Si tratta della prima versione del videogame, con tutti i suoi bug, le sue avventure e la sua interfaccia. Mojang ha voluto fare un regalo agli appassionati, offrendo loro la possibilità di giocare gratis a Minecraft in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo: l’importante è avere una connessione a Internet. Giocare a Minecraft Classic è molto semplice: basta inserire la URL nel browser e aspettare che il videogame si carichi. Si deve scegliere un nome per il proprio profilo e poi si potrà iniziare a costruire il proprio mondo.

Come si gioca Minecraft Classic

Mojang ha omaggiato la serie videoludica rilasciando online la prima versione di Minecraft, con tutti i suoi bug, ma anche con tutte le sue caratteristiche. Sono disponibili 32 blocchi da utilizzare per costruire edifici, oggetti e qualsiasi altra cosa di cui avremo bisogno. L’interfaccia utente è estremamente semplice: con un click è possibile accedere al menu e fare tutto quello che vogliamo. Per giocare a Minecraft Classic gratis basta aprire il browser del proprio PC e inserire la URl del videogame.

Come dichiarato dalla stessa software house, Minecraft Classic rientra all’interno di un’operazione nostalgia che non potrà che far felici gli appassionati al videogame. Il retrogaming sta diventando una nicchia di mercato sempre più importante e Mojang la vuole presidiare con questa nuova, e allo stesso tempo vecchia, versione del videogioco.