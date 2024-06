Ecco come fare a impostare una qualsiasi canzone come suoneria per il proprio iPhone

Fonte foto: Shutterstock

Cambiare suoneria su iPhone è possibile ma impostare una qualsiasi canzone come suoneria può essere un’operazione non immediata. La procedura da seguire, infatti, non è rapidissima. Il modo più semplice per cambiare suoneria è andare nelle Impostazioni dello smartphone. Chi vuole impostare come suoneria un file audio disponibile sul proprio computer, però, dovrà, per forza, seguire una procedura diversa, più articolata e che richiede diversi passaggi per poter essere completata correttamente. Ecco come impostare qualsiasi canzone come suoneria per iPhone.

Come impostare una nuova suoneria su iPhone

Per impostare una nuova suoneria su iPhone basta andare in Impostazioni > Suoni e feedback aptico > Suoneria e selezionare la suoneria da aggiungere. Andando su Suonerie su iTunes Store è possibile scegliere e acquistare la suoneria da impostare sul telefono. Per scaricare tutte le suonerie già acquistate è sufficiente premere sull’apposito tasto. In basso, invece, è presente l’elenco delle suonerie predefinite. Per impostarne una basta premerci sopra.

File audio come suoneria iPhone: come fare

Con Windows (oltre che con macOS 10.13 High Sierra e versioni precedenti) è possibile utilizzare iTunes (da installare su Windows) mentre chi ha un Mac con una versione più recente può utilizzare l’app preinstallata Musica, inclusa nella cartella delle Applicazioni.

La procedura da seguire è semplice: dopo aver aperto l’app, bisogna andare in File > Importa e selezionare il brano da impostare come suoneria su iPhone. A questo punto, bisogna andare in Libreria e cliccare con il tasto destro sul brano importato, scegliendo Informazioni brano > Opzioni e selezionando la porzione del brano da utilizzare come suoneria (la durata massima è di 40 secondi).

Ora bisogna andare in File > Converti > Crea versione AAC. Completata la procedura, bisogna cliccare sul nuovo file con il tasto destro e premere su Mostra in Esplora file, in modo da individuare la posizione del file appena creato la cui estensione andrà cambiata da .m4a a .m4r. Il file andrà poi eliminato dalla Libreria di iTunes (con un click con il tasto destro e scegliendo poi l’opzione per rimuoverlo dalla libreria) ma senza eliminarlo dal computer.

Per completare l’operazione, bisogna ora collegare iPhone al computer e accedervi da iTunes o da Musica, andando nella scheda Suonerie dove si potrà trascinare il file .m4r. Successivamente, dalle Impostazioni di iPhone sarà possibile selezionare il brano creato e impostarlo come suoneria.