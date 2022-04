Come iscriversi al Registro anti call center

Ricevere telefonate inaspettate non sempre è piacevole. Soprattutto se sono telefonate che arrivano dai call center che propongono acquisti di ogni genere a qualsiasi ora del giorno e in qualche caso anche della notte. Per porre un freno a questa attività di telemarketing aggressivo è stato istituito Il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO), che raccoglie la lista dei numeri di telefono che non devono essere disturbati perché non sono interessati a ricevere proposte commerciali.

Fino a qualche mese fa, però, il registro accoglieva solo i numeri di telefonia fissa. Sappiamo bene che questo limite era praticamente insufficiente considerato che oramai gli smartphone sono più numerosi e più usati dei telefoni fissi. Fino a quando, per la precisione, il 29 marzo è stato pubblicato il Decreto 26 del 22 gennaio 2022 in Gazzetta Ufficiale. Il DPR n. 26/2022 introduce nel Registro Pubblico delle Opposizioni anche i numeri di cellulare. La nuova procedura entrerà il vigore dal 13 aprile, poi seguiranno le consultazioni pubbliche con gli operatori a cui seguirà la stilupa di una nuova convenzione con il FUB, la Fondazione Ugo Bordoni che gestisce il Registro delle Opposizioni. Il che porta la data dell’effettiva attivazione della lista aperta ai numeri di cellulare dal 27 Luglio in poi.

Come iscriversi al RPO

Ogni cittadino potrà richiedere gratuitamente al gestore del Registro delle Opposizioni di inserire il proprio numero di telefono cellulare per esercitare il diritto di opposizione alla ricezione di telefonate con scopo promozionale o commerciale ma anche materiale pubblicitario o vendita diretta.

L’iscrizione, che ripetiamo è gratuita, può essere fatta attraverso tre modalità che includono la compilazione di un modulo online sul sito del Registro Pubblico delle Opposizioni: https://www.registrodelleopposizioni.it/

In questo caso prepariamoci a fornire sia l’anagrafica completa (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, ecc.) e il numero di telefono cellulare, del quale dovremo dimostrare l’effettiva prorietà: non possiamo iscrivere al RPO un numero di telefono intestato a qualcun altro.

La seconda modalità di iscrizione prevede che si possa telefonare direttamente agli uffici del registro delle Opposizioni grazie a un numero verde gratuito dedicato:

800265265

Questa possibilità è ancora da organizzare, ma appunto prevista.

Infine la terza modalità consiste nel effettuare la richiesta di cancellazione del proprio numero di telefono attraverso email all’indirizzo del Registro delle Opposizioni dedicato sempre però con la disponibilità a dimostrare la proprietà del numero di telefono. L’indirizzo è questo:

Cosa comporta l’iscrizione al RPO

Una volta iscritti al Registro delle Opposizioni e registrato il numero di telefono sarà messa in atto la revoca totale di tutti i permessi che sono stati dati consapevolmente o inconsapevolmente al trattamento dei propri dati per finalità di marketing.

Naturalmente sarà fatta anche una campagna nazionale di informazione per spiegare dettagliatamente come iscriversi correttamente al Registro delle Opposizioni.