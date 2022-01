Come nominare un erede su Apple iPhone

Con l’arrivo di iOS 15.2, l’ultima versione del sistema operativo per iPhone, Apple ha inserito una serie di novità, tra le quali rientra la possibilità di nominare un (o anche più di uno) contatto erede sui prodotti della Mela, una funzionalità potenzialmente molto utile che conviene quantomeno conoscere per capire se può fare al caso nostro.

Apple spiega così la possibilità di impostare un contatto erede: “L’aggiunta di un contatto erede è il modo più semplice e sicuro per consentire a una persona di fiducia di accedere ai dati archiviati nel proprio account Apple in caso di decesso. I dati includono foto, messaggi, note, file, app scaricate, backup del dispositivo e altro ancora. Il contatto erede non ha accesso ad alcune informazioni, come film, musica, libri o abbonamenti acquistati con l’ID Apple e dati memorizzati nel portachiavi, come informazioni di pagamento e password". Ecco allora come nominare un contatto erede su Apple iPhone.

Come nominare un erede su iPhone

Anzitutto è bene precisare che per accedere ai dati elencati sopra, il contatto erede ha bisogno di due elementi: il certificato di morte di chi ha nominato il contatto erede, che andrà sottoposto ad Apple per le dovute verifiche in modo da evitare accessi non motivati, e della chiave di accesso generata durante il processo di “nomina" del contatto erede stesso, che è fondamentale venga condivisa con ciascun contatto erede (altrimenti non potrà accedere ai dati) e farà sì che nessun altro, oltre all’erede, potrà ottenere l’eredità digitale.

Detto ciò, ecco come procedere per nominare un contatto erede su un qualsiasi iPhone con iOS 15.2 e versioni seguenti. Bisogna aprire Impostazioni, toccare sulla voce in alto con nome e cognome del proprietario dell’ID Apple, poi su Password e sicurezza e infine su Contatto erede. Nella schermata successiva vengono mostrati i contatti nominati eredi o la voce Aggiungi contatto erede se non se ne è mai nominato qualcuno, e in questo caso attendersi ai passaggi mostrati a schermo.

Durante il processo sarà generata anche la chiave di accesso, da condividere con il contatto erede via SMS (o iMessage) o da stampare. La procedura andrà ripetuta con ciascuna persona cara che si volesse nominare come erede. Qualora invece si volesse “revocare" la nomina, bisogna toccare il nome del contatto e poi su Rimuovi contatto.

Come accedere ai dati di una persona cara che è deceduta

Per accedere ai dati di una persona deceduta che in precedenza ci aveva incluso tra i contatti eredi bisogna accedere al portale Eredità digitale di Apple e seguire le indicazioni mostrate. Il possesso della chiave di accesso è requisito imprescindibile per il buon esito della procedura.