Come proteggere l'iPhone quando lo prestiamo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Una delle impostazioni più interessanti di iOS è l’Accesso Guidato, che permette di limitare l’utilizzo del dispositivo in modo che chiunque lo usi (al di fuori del proprietario) non possa curiosare al suo interno o toccare cose che non dovrebbe. Una modalità perfetta nel caso si debba prestare il proprio iPhone a qualcuno, magari per fare una chiamata veloce, o se lo smartphone finisse nelle mani di qualche bambino che potrebbe inavvertitamente cambiare qualche impostazione o cancellare qualcosa di importante.

Come utilizzare l’Accesso Guidato

La funzionalità di Accesso Guidato è disponibile su tutti i device con installato iOS 6 e le successive versioni del sistema operativo di Apple. Per attivarla basta andare su Impostazioni> Generali> Accessibilità> Accesso Guidato e fare tap nell’apposito spazio per selezionare questa modalità.

A questo punto non resta che inserire una password (o, in alternativa, utilizzare Face ID o Touch ID) e avviare l’applicazione che verrà utilizzata dalla persona a cui verrà prestato momentaneamente lo smartphone. Non appena si avvia l’App basta premere per tre volte il tasto laterale (nel caso si utilizzasse un iPhone 8 o modelli precedenti bisogna premere per tre volte il tasto Home).

A questo punto Accesso Guidato bloccherà in automatico qualsiasi funzionalità e, fino a che il dispositivo non verrà sbloccato dal legittimo proprietario (con il codice, il Touch ID o il Face ID), si potrà utilizzare solo l’applicazione indicata.

È anche possibile disabilitare alcune parti dello schermo in modo che non rispondano al tocco di una persona estranea. Per farlo basta cerchiare queste aree con il dito in modo che iPhone ne limiti automaticamente l’accesso.

In alternativa, si può avviare la funzione di Accesso Guidato con Siri. Per farlo basta aprire l’applicazione da bloccare e dire "Siri attiva Accesso Guidato".

Per terminare queste restrizioni è sufficiente premere per due volte il tasto laterale (o il tasto Home) e utilizzare Face ID o Touch ID. Nel caso l’utente avesse scelto un codice di sblocco basta toccare per tre volte il tasto laterale (o il tasto Home) e inserire il PIN scelto all’attivazione dell’Accesso Guidato.

Le impostazioni disponibili

Sono molte le caratteristiche disponibili per la modalità di Accesso Guidato che possono essere utilizzate dall’utente per limitare in maniera piuttosto mirata l’utilizzo dell’iPhone. Per configurare la modalità basta premere per tre volte il tasto laterale (o il tasto Home) e fare tap su Opzioni.

Nella schermata è possibile trovare le varie opzioni a disposizione. Una volta scelte quelle di cui si ha bisogno basta toccare l’icona Fine. Tra le impostazioni disponibili ci sono: