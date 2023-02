Come pulire le cuffiette wireless senza romperle

Gli auricolari wireless sono uno dei wearable più apprezzati degli ultimi anni, diventando il nuovo standard per tutti gli amanti della musica e non solo.

Complice anche un prezzo relativamente contenuto, questo utilissimo strumento è entrato nella vita di tutti ed è proprio per questo che bisogna prendersene cura al meglio. Scopriamo i modi per pulire le nostre cuffiette wireless senza romperle.

Cosa da non fare per pulire le proprie cuffiette

Prima di iniziare con la pulizia vera e propria degli auricolari wireless, ci sono delle cose che bisogna sapere per evitare la rottura dei propri auricolari wireless:

Non bisogna lavare gli auricolari sotto l’acqua corrente perché, nonostante siano "impermeabili", non sono costruiti per resistere all’esposizione diretta.

corrente perché, nonostante siano "impermeabili", non sono costruiti per resistere all’esposizione diretta. Non bagnare gli attacchi per la ricarica

Non esporre le cuffiette direttamente a fonti di calore esterne per facilitare l’asciugatura.

esterne per facilitare l’asciugatura. Non utilizzare alcool denaturato o altre sostanze non adatte alla pulizia del dispositivo.

o altre sostanze non adatte alla pulizia del dispositivo. Non utilizzare strumenti appuntiti o affilati.

o affilati. Non utilizzare bombolette di aria compressa per eliminare polvere o residui.

per eliminare polvere o residui. Prima di inserire le cuffiette nella custodia di ricarica assicurarsi che siano completamente asciutte.

Come pulire gli auricolari wireless

Il modo migliore per pulire in maniera corretta le cuffiette wireless è utilizzare un panno in microfibra umido. Non sono necessari liquidi o soluzioni particolari, ma è sufficiente una soluzione di acqua del rubinetto con un po’ di sapone.

Prima di procedere con la pulizia dei gommini occorre rimuoverli delicatamente dagli auricolari. Fatto questo si può procedere con le operazioni di pulizia come segue:

Tenere l’auricolare in mano, capovolgendo la punta dell’orecchio verso il basso.

Passare con il panno in microfibra umido su entrambe le cuffiette.

Lasciare asciugare o asciugare delicatamente con un altro panno in microfibra o con un tovagliolo.

Rimontare i gommini protettivi e riporre gli auricolari nell’apposita custodia per la ricarica.

Per arrivare all’interno delle aree più strette è possibile utilizzare bastoncini di cotone leggermente umidi. Lasciare asciugare o utilizzare un secondo cotton fioc per velocizzare l’operazione.

Pulire la custodia degli auricolari è un’operazione molto più semplice da effettuare:

Per pulire la parte esterna si può utilizzare un panno in microfibra umido.

Per l’interno un batuffolo di ovatta o un cotton fioc umido.

Per i connettori di ricarica è consigliabile utilizzare un cotton fioc asciutto.

In caso di esposizione a polvere o ad ambienti particolarmente sporchi, il suggerimento è quello di pulire auricolari e custodia almeno una volta a settimana.

Se le cuffiette vengono utilizzate durante l’allenamento è consigliabile procedere con la pulizia dopo ogni sessione.