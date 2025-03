Samsung Galaxy Buds FE, con l'offerta Amazon vanno comprate immediatamente

Fonte foto: Samsung

Tra i prodotti più interessanti nel mercato degli auricolari wireless, ci sono le Samsung Galaxy Buds FE, un device di buona qualità, che porta nelle mani dei consumatori una soluzione per l’audio efficiente e con tante funzioni avanzate, ottime per soddisfare anche l’ascoltatore più esigente.

Progettate con la consueta attenzione per i dettagli di Samsung, queste cuffiette rappresentano una scelta ideale per chi cerca un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, perfetto per ascoltare musica e gestire chiamate ovunque.

Per le prossime ore, grazie alle offerte Amazon, le Samsung Galaxy Buds FE sono disponibili a metà prezzo: un’occasione imperdibile che non bisogna lasciarsi sfuggire.

Samsung Galaxy Buds FE: scheda tecnica

Le Samsung Galaxy Buds FE sono auricolari in-ear con a bordo driver dinamici da 6,5 mm. La risposta in frequenza va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Molte le funzioni a disposizione degli utenti, come la Cancellazione attiva del rumore (ANC), che utilizza i tre microfoni su ogni auricolare e gli algoritmi proprietari per abbattere il rumore ambientale. Idem la modalità Ambient sound che, invece, consente di percepire comunque i suoni circostanti (voci incluse) anche senza togliere le cuffiette.

Collegando il device allo smartphone tramite Bluetooth 5.2 e scaricando l’app Galaxy Wearable, è possibile gestire tutte le funzioni a bordo, accedere all’equalizzatore, configurare l’assistente vocale Bixby e accedere alla funzione Smarrito. Inoltre, sempre grazie all’app, quando l’utente si allontana dal raggio d’azione del Bluetooth, le cuffiette inviano una notifica allo smartphone per non uscire mai di casa senza.

Utilizzando l’area sensibile al tocco è possibile gestire i contenuti in riproduzione e rispondere alle chiamate senza prendere lo smartphone. Inoltre, grazie al sensore di prossimità le cuffie rilevano automaticamente quando vengono tolte dalle orecchie, mettendo in pausa la riproduzione.

Riguardo l’autonomia, Samsung ha dichiarato per i soli auricolari circa 8,5 ore di riproduzione (senza ANC) e circa 6 ore con cancellazione del rumore attiva. Utilizzando anche la custodia di ricarica si sale a 30 e 21 ore di riproduzione.

Samsung Galaxy Buds FE: l’offerta su Amazon

Le Samsung Galaxy Buds FE costano 109 euro ma per le prossime ore, grazie alle ottime offerte Amazon, il prezzo scende a 59,99 euro (-45%, -49,01 euro), uno sconto da non sottovalutare che consente di acquistare un ottimo paio di auricolari di cui difficilmente ci si pente.

