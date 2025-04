Huawei FreeBuds 6i, con l'offerta in corso costano davvero poco

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Tra i prodotti più interessanti in offerta su Amazon proprio in queste ore ci sono le ottime Huawei FreeBuds 6i, un paio di cuffiette con tante funzioni smart da acquistare a un prezzo davvero vantaggioso.

Un prodotto di ottima fattura che coniuga sapiente un design moderno a tantissime caratteristiche di fascia alta che, generalmente, non si trovano su prodotti in questa fascia di prezzo, come la cancellazione del rumore intelligente ad esempio.

Con l’offerta in corso, per le prossime ore il prezzo delle Le Huawei FreeBuds 6i scende sotto gli 80 euro, uno sconto irripetibile che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare.

Huawei FreeBuds 6i: scheda tecnica

Le Huawei FreeBuds 6i sono auricolari in-ear con driver dinamici a quattro magneti da 11 mm e risposta in frequenza che va dai 14 Hz ai 40 kHz. Garantita, inoltre, la piena compatibilità con il codec LDAC. Altra particolarità di queste cuffiette è la certificazione Hi-Res Audio Wireless.

Tra le funzioni a bordo non mancano quelle per cancellazione del rumore intelligente (ANC 3.0) che, sfruttando i tre microfoni su ogni auricolare e agli algoritmi proprietari, consentono al dispositivo di analizzare l’ambiente e regolare in automatico il livello di cancellazione del rumore. Con la modalità Trasparenza, invece, gli utenti riescono a mantenere comunque la percezione di ciò che li circonda, voci incluse, anche senza togliere le cuffie.

Anche per le chiamate c’è cancellazione del rumore che utilizza sempre microfoni e algoritmi proprietari per mettere in evidenza la voce del parlante eliminando il rumore di sottofondo.

Per sfruttare tutte le funzioni a bordo bisogna scaricare l’app Huawei AI Life (disponibile sul sito ufficiale), che permette di gestire le varie caratteristiche, accedere all’equalizzatore e alla funzione Trova il mio dispositivo.

Per connettersi allo smartphone si utilizza il Bluetooth 5.3 con tecnologia multipoint (compatibile con iOS e Android) che, sempre tramite l’app, consente di passare da un device all’altro in modo facile e veloce.

L’autonomia, secondo le stime di Huawei, è di circa 5 ore (con ANC attivata), disattivando la cancellazione del rumore, invece, si sale a circa 8 ore. Utilizzando anche la custodia di ricarica si arriva fino a 30 ore di utilizzo senza ANC e 20 ore con.

Infine presente la certificazione IP54 per i soli auricolari che sono, dunque, resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Huawei FreeBuds 6i: l’offerta Amazon

Le Huawei FreeBuds 6i hanno un prezzo di listino di 99 euro ma, grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore si possono acquistare a 79 euro (-20%, -20 euro) uno sconto interessante che rende un po’ più accessibili queste ottime cuffiette.

