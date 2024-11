B&O Beoplay Eleven: ecco i nuovi auricolari premium di design

Bang & Olufsen aggiunge alla sua gamma di cuffiette wireless un nuovo modello: B&O Beoplay Eleven, raffinate come le precedenti Beoplay EX, ma dalle prestazioni migliori

Fonte foto: Bang & Olufsen

Quando si parla di auricolari true wireless di fascia alta, realizzati con materiali premium e dotati delle ultime tecnologie disponibili, tutti pensano immediatamente alle Apple AirPods Pro. Il mercato, però, è pieno di alternative alle Airpods e ci sono cuffiette di fascia alta di ottima qualità e con un design ricercato. L’ultima proposta in questa fascia sono le Bang & Olufsen Beoplay Eleven, evoluzione delle Beoplay EX.

B&O Beoplay Eleven: caratteristiche tecniche

Le B&O Beoplay Eleven sono cuffiette wireless con driver al neodimio da 9,2 millimetri e tre microfoni per ogni gemma. Sono dotate di un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) due volte migliore rispetto a quello delle precedenti Beoplay EX e di una modalità trasparenza 1,8 volte migliore. Difficile, però, verificare queste affermazioni del produttore, visto che non viene dichiarato il valore in dB del rumore che è possibile cancellare.

Sappiamo, però, che i microfoni usati per captare il rumore da cancellare sono dei MEMS omnidirezionali, con un fascio direzionale specifico per captare il parlato.

Sappiamo anche che la connessione con lo smartphone è di tipo Bluetooth 5.2, quindi multi point e molto stabile. Inoltre c’è la compatibilità con tutti e tre gli standard di connessione veloce: Made for iPhone, Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair. I codec supportati sono aptX Adaptive, AAC e SBC.

Non sappiamo la capacità della batteria di ogni auricolare, né quella della custodia. Bang & Olufsen dichiara un’autonomia di 6 ore con ANC (8 ore senza) per i soli auricolari, che sale a 20 ore con ANC (28 ore senza) con la carica della custodia.

La custodia, a sua volta, si può ricaricare sia tramite USB-C che con ricarica wireless (in standard Qi Wireless Charging). Nel primo caso la ricarica totale richiede 1,5 ore, mentre in 20 minuti si aggiungono 1,75 ore di riproduzione musicale.

Interessante, infine, il design di questo prodotto: disegnati da Thomas Bentzen, designer danese del gruppo Remove di Copenaghen, sia gli auricolari che la custodia sono evidentemente molto curati e hanno un aspetto raffinato, elegante e semplice.

B&O Beoplay Eleven: prezzo e disponibilità

Gli auricolari B&O Beoplay Eleven sono già in vendita, anche in Italia, ad un prezzo decisamente premium: 499 euro, cento in più del modello EX. Al momento è possibile acquistarli solo tramite il sito ufficiale dell’azienda, ma a breve arriveranno anche su Amazon, dove è già presente quasi tutta la gamma del produttore danese di elettronica premium.