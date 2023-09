Come saranno le fotocamere di iPhone 15

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Tra pochissimi giorni, per la precisione il 12 settembre alle 19:00 italiane, Apple svelerà la nuova gamma iPhone 15. Come accade ormai da anni, più si avvicina la data di lancio dei nuovi modelli e più indiscrezioni girano, con tutti gli analisti e i leaker che affermano di sapere tutto sui prossimi melafonini.

Molto spesso una indiscrezione smentisce l’altra, anche perché Apple è sempre bravissima a mantenere i suoi segreti industriali. Gli ultimi dettagli sulle fotocamere degli iPhone 15, ad esempio, sono stati pubblicati da Macrumors grazie ad una soffiata di un anonimo insider cinese e, forse, fanno più confusione che chiarezza.

iPhone 15: le fotocamere

Esattamente come è già avvenuto con il passaggio da iPhone 13 a iPhone 14, anche per la gamma iPhone 15 vedremo sui modelli non Pro le stesse fotocamere dei modelli Pro dell’anno prima.

Cioè, in pratica, iPhone 15 e iPhone 15 Plus avranno le stesse fotocamere di iPhone 14 Pro:

sensore principale da 48 MP, con apertura f/1.6

grandangolo da 12 MP, con apertura f/2.4

Secondo Macrumors, però, il sensore principale di iPhone 15 e 15 Plus non sarà il Sony IMX 803 del 14 Pro, ma un altro Sony. Questo sensore, tuttavia, ha le stesse caratteristiche di base dell’IMX 803, quindi non è facile capire in cosa possa essere migliore o peggiore.

Il Sony IMX 803, invece, sarà certamente il sensore principale di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, che avranno queste fotocamere:

sensore principale da 48 MP, Sony IMX 803, con apertura f/1.6

grandangolo da 13,5 MP, con apertura f/2.8

zoom ottico da 12,7 MP, con apertura f/2.8

Lo zoom ottico di iPhone 15 Pro Max dovrebbe essere più spinto del 3X presente su iPhone 14 Pro Max, arrivando a 5X o forse più. Sempre su iPhone 15 Pro Max, inoltre, lo zoom sarà periscopico e non fisso.

Ciò porterà ad una dimensione maggiore dell’intero modulo fotocamere che, a sua volta, causerà la crescita di tutto il telefono: iPhone 15 Pro passerà da 6,1 a 6,3 pollici mentre iPhone 15 Pro Max da 6,7 a 6,9 pollici.

Quanto costeranno gli iPhone 15

Secondo l’analista di DigiTimes Luke Lin Apple alzerà i prezzi degli iPhone 15 Pro e Pro Max e venderà meno smartphone nella fase iniziale, cioè nella seconda metà di quest’anno, per poi accelerare nella prima metà dell’anno prossimo.

iPhone 15 standard e iPhone 15 Plus avranno, secondo Lin, gli stessi prezzi di iPhone 14 e 14 Plus, mentre iPhone 15 Pro partirà in USA da 1.099 dollari (+100 dollari) e iPhone 15 Pro Max da 1.299 dollari (+200 dollari).

Questi prezzi americani cresceranno notevolmente quando i nuovi telefoni Apple approderanno in Italia. iPhone 14 liscio, infatti, negli Stati Uniti parte da 799 dollari ma in Italia non costa meno di 1.029 euro, salvo offerte.

iPhone 14 Pro Max parte da 1.099 dollari in USA, che diventano 1.489 euro in Italia. Di conseguenza, nel nostro Paese, iPhone 15 Pro Max potrebbe avere un prezzo minimo di 1.689 euro.