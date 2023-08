Fonte foto: r.classen / Shutterstock.com

Apple ha annunciato la data dell’evento di presentazione dei nuovi iPhone 15. Il consueto keynote di fine estate si svolgerà il prossimo 12 settembre, quando in Italia saranno le 19, presso lo Steve Jobs Theater dell’Apple Park di Cupertino.

Tutti gli appassionati potranno seguire la presentazione in diretta streaming. Come da tradizione, Apple ha in programma diverse novità, quindi difficilmente vedremo solo i nuovi iPhone. Il titolo dell’evento è “Wonderlust” e, per la prima volta dopo diversi anni, non c’è nessun “easter egg” in realtà aumentata nel logo dell’evento.

Arrivano i nuovi iPhone 15

Partiamo da una “certezza“: in occasione dell’evento del 12 settembre, infatti, Apple presenterà in via ufficiale la nuova gamma iPhone 15. Anche quest’anno, in arrivo ci sono quattro nuovi smartphone, con lo stesso schema già seguito per gli iPhone 14.

Sono pronti al debutto, infatti, i nuovi iPhone 15, con display da 6,1 pollici, e iPhone 15 Plus, con display da 6,7 pollici, oltre ai top di gamma iPhone 15 Pro e 15 Pro Max (che potrebbe essere rinominato in Ultra), con display da 6,1 pollici e 6,7 pollici rispettivamente.

Tra le principali novità della gamma di smartphone di Apple ci sarà il nuovo chip Apple A17 Bionic, realizzato con processo produttivo a 3 nm. Il chip in questione sarà disponibile esclusivamente per i modelli Pro mentre iPhone 15 e 15 Plus dovranno accontentarsi dell’A16 Bionic.

Quasi tutte le novità per la gamma iPhone arriveranno sui modelli Pro, a partire del telaio in titanio che permetterà di ridurre le cornici del display, alle nuove fotocamere, con il Pro Max che avrà anche un sensore periscopico (con zoom 6x), almeno stando alle indiscrezioni di queste settimane.

Per i modelli “base” della nuova gamma iPhone 15 dovrebbe esserci il debutto della Dynamic Island e, quindi, l’addio al notch.

Novità in arrivo anche per le colorazioni della scocca per tutti i nuovi modelli. Per dare un maggiore effetto novità, infatti, Apple potrebbe introdurre diverse varianti cromatiche inedite.

La nuova gamma di iPhone passerà alla porta USB-C che andrà a sostituire la porta Lightning., anche per via della nuova normativa UE che prevede l’adozione obbligatoria per tutti gli smartphone (e per altri dispositivi tech) di questo connettore.

Le altre novità in arrivo da Apple

L’evento del 12 settembre non sarà limitato ai soli iPhone 15. In arrivo, infatti, ci sarebbe anche una nuova versione delle AirPods Pro con custodia dotata di porta USB-C.

Apple dovrebbe rinnovare anche la gamma Apple Watch. In arrivo potrebbe esserci la nuova Series 9 oltre all’Ultra 2. Entrambe le versioni dello smartwatch di Apple potrebbero integrare un nuovo chip in grado di offrire un significativo incremento delle prestazioni.