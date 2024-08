Fonte foto: Apple Newsroom

Il debutto dei nuovi iPhone 16 è previsto tra meno di un mese, nel corso nel tradizionale evento Apple di fine estate, che potrebbe svolgersi il 10 settembre. In attesa di maggiori informazioni, che arriveranno soltanto durante la presentazione ufficiale, un nuovo leak anticipa buona parte della scheda tecnica dei nuovi iPhone e conferma i prezzi di partenza degli smartphone con cui Apple sostituirà gli attuali iPhone 15 (in foto iPhone 15 Pro Max). A rivelare i nuovi dettagli è stato TheAppleHub. Nel frattempo, è confermato che una parte significativa dei nuovi iPhone sarà realizzata in India.

iPhone 16: come saranno

La gamma dei nuovi iPhone 16 continuerà a essere proposta in quattro varianti, con due modelli Pro. Le versioni in arrivo sono le seguenti:

iPhone 16 con display da 6,1 pollici

con display da iPhone 16 Plus con display da 6,7 pollici

con display da iPhone 16 Pro con display da 6,3 pollici

con display da iPhone 16 Pro Max con display da 6,9 pollici

Per tutti e quattro i modelli è prevista la presenza di un display OLED, con refresh rate massimo ancora a 60 Hz per il 16 e il 16 Plus e a 120 Hz per i modelli Pro che, a differenza delle generazioni precedenti, avranno una diagonale maggiore (con un incremento di 0,2 pollici). La linea Pro continuerà a proporre la scocca con frame in titanio mentre i modelli base riprenderanno l’alluminio.

Novità anche per la batteria integrata. La capacità della batteria crescerà per tutte le varianti tranne che il modello Plus, che attualmente è quello con la migliore autonomia. La capacità della batteria sarà pari a:

iPhone 16 – 3.561 mAh (invece di 3.349 mAh di iPhone 15)

(invece di 3.349 mAh di iPhone 15) iPhone 16 Plus – 4.006 mAh (invece di 4.383 mAh di iPhone 15 Plus)

(invece di 4.383 mAh di iPhone 15 Plus) iPhone 16 Pro – 3.355 mAh (invece di 3.274 mAh di iPhone 15 Pro)

(invece di 3.274 mAh di iPhone 15 Pro) iPhone 16 Pro Max 4.676 mAh (invece di 4.441 mAh di iPhone 15 Pro)

La fonte non riporta informazioni in merito alla potenza di ricarica che, almeno per i modelli Pro, potrebbe aumentare con l’introduzione di una ricarica più veloce, come già emerso da alcune indiscrezioni negli ultimi mesi. Ci sarà, per tutte le varianti, la ricarica wireless.

Con il debutto dei nuovi iPhone, Apple annuncerà anche i nuovi chip Apple A18 e Apple A18 Pro, entrambi realizzati a 3 nm. Naturalmente, la versione Pro del nuovo chip sarà utilizzata dai modelli Pro. Tutta la gamma dovrebbe avere almeno 8 GB di memoria RAM (con i modelli Pro che potrebbero arrivare a 12 GB). Su quest’aspetto la fonte non fornisce dettagli.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, non sono previste novità per il numero di sensori. I modelli Pro avranno un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e potranno sfruttare uno zoom ottico 5x mentre le versioni base avranno una ultra-grandangolare da 12 Megapixel e uno zoom ottico 2x. Un’altra differenza riguarderà la connettività: per i modelli Pro ci sarà il supporto al Wi-Fi 7 mentre le versioni base si fermeranno al Wi-Fi 6E.

I nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max saranno disponibili in tre tagli di memoria (256 GB, 512 GB e 1 TB, con l’uscita di scena del taglio da 128 GB per il Pro). iPhone 16 e 16 Plus, invece, partiranno da 128 GB (con varianti da 256 GB e 512 GB). Per tutta la gamma ci sarà iOS con possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

iPhone 16: i prezzi

I nuovi iPhone 16 arriveranno sul mercato con prezzi in linea con gli iPhone 15. Questi dovrebbero essere i prezzi di partenza:

iPhone 16 – 799 dollari

iPhone 16 Plus – 899 dollari

iPhone 16 Pro – 1.099 dollari (si tratta dello stesso prezzo di iPhone 15 Pro 256 GB)

(si tratta dello stesso prezzo di iPhone 15 Pro 256 GB) iPhone 16 Pro Max – 1.199 dollari

I prezzi italiani dei nuovi iPhone 16 dovrebbero essere simili ai prezzi degli iPhone 15.

Più iPhone prodotti in India

I nuovi iPhone 16 saranno prodotti anche in India. Come confermato da Bloomberg, infatti, una quota rilevante della produzione sarà spostata in India e, per la prima volta, Apple produrrà anche i modelli Pro in India. La casa di Cupertino punta a produrre circa il 25% dei suoi iPhone in India. Il prossimo anno, inoltre, gli iPhone 17 (i modelli non Pro) potrebbero essere realizzati solo in India.