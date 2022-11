Come saranno OnePlus Ace 2 e Realme GT Neo5

Un recente leak ha rivelato che i prossimi Realme GT Neo5 e OnePlus Ace 2 arriveranno con specifiche molto simili. E quanto pare il nuovo arrivato delle serie Neo di Realme non si chiamerà, come sarebbe dovuto essere seguendo la numerazione dei precedenti modelli, GT Neo4, poiché il numero "4" è considerato di cattivo auspicio in Cina.

One Plus Ace 2 e Realme GT Neo5 andranno a competere con il Redmi K60, visto che presentano tutti e tre specifiche molto simili. Infatti tutti e tre i nuovi smartphone saranno basati su Snapdragon 8+ Gen 1, che perderà il suo stato attuale top di gamma domani con l’annuncio ufficiale del nuovo Snapdragon 8 Gen 2. I tre smartphone cinesi, condivideranno anche la presenza di uno scanner ottico di impronte digitali sullo schermo e una fotocamera frontale da 16 megapixel.

One Plus Ace 2: come sarà

OnePlus Ace 2 avrà uno schermo AMOLED curvo da 6,7 pollici con una risoluzione 1.5K (1220p) e una dotazione di RAM prevista fino a 16 GB.

Il comparto fotografico sarà affidato a una fotocamera principale con sensore Sony IMX890 da 50 megapixel, integrata da un sensore grandangolare da 8 megapixel e da uno di profondità da 2 megapixel. Come già detto non mancherà la classica fotocamera per i selfie posizionata nella zona frontale, che sarà da 16 megapixel.

L’autonomia sarà elevata, grazie ad una generosa batteria da 5.000 mAh, con ricarica molto rapida a 100W di potenza.

Realme GT Neo5: come sarà

Come detto il nuovo Realme GT Neo5 sarà simile al OnePlus Ace 2. Infatti condivide lo stesso display da 6.7 pollici con risoluzione 1.5K. La memoria RAM si fermerà invece a a 12 GB.

La fotocamera principale sarà da 50 megapixel, ma ancora non è chiaro quale sarà il modello del sensore, anche se è presumibile che sia lo stesso Sony utilizzato con l’Ace 2. Anche in questo caso non mancheranno un sensore grandangolare da 8 megapixel e quello di profondità da 2 megapixel.

Sempre da 5.000 mAh la batteria, ma sembra che per il Realme la ricarica rapida sarà da ben 150W, proprio come il Realme GT Neo3 già sul mercato (in foto).

OnePlus Ace 2 e Realme GT Neo5: quando arrivano

Non ci sono ancora prezzi né per il Realme GT Neo3, né per OnePlus Ace 2 né, infine, per il Redmi K60 che i due modelli del gruppo BBK Electronics andranno a sfidare sul mercato cinese e, molto probabilmente, anche su quelli internazionali.

E’ ormai quasi certo che le presentazioni ufficiali avranno luogo nel primo trimestre del prossimo anno. In questa occasione si saprà quali modelli lasceranno i confini cinesi per approdare in Europa e quindi anche in Italia.