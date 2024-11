Fonte foto: Realme

Debutto ufficiale per il nuovo Realme GT 7 Pro, uno dei primi top di gamma con lo Snapdragon 8 Elite ad arrivare sul mercato. Il dispositivo è appena stato svelato in Cina e si prepara ora al lancio globale.

Realme GT 7 Pro: caratteristiche tecniche

Il nuovo Realme GT 7 Pro è dotato, come detto in apertura, del nuovo Snapdragon 8 Elite, il chip top di gamma di Qualcomm, realizzato con processo produttivo a 3 nm e montato oggi dagli smartphone Android più potenti sul mercato.

Il chip in questione è affiancato su varie combinazioni di RAM e storage UFS 4.0. Per il mercato cinese, sono disponibili da subito le varianti 12 GB di RAM e 512 GB di storage, 16 GB di RAM e 512 GB di storage e 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Successivamente, arriveranno altre varianti come la versione base da 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre alla versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Lo smartphone ha un display LTPO OLED (fornito da Samsung Display) da 6,78 pollici con risoluzione di 1.264 x 2.780 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità di picco di 6.000 nits. Il pannello ha un foro, posizionato in alto, centralmente, per la fotocamera anteriore.

Per tutte le versioni c’è una batteria al silicio carbonio da ben 6.500 mAh (+700 mAh rispetto alla batteria di Realme GT 6 con Snapdragon 8 Gen 3) con possibilità di sfruttare la ricarica rapida SuperVOOC da 120 W. L’autonomia reale dello smartphone andrà rapportata a quelle che sono le prestazioni dello Snapdragon 8 Elite in termini di efficienza energetica.

Il nuovo Realme GT 7 Pro ha tre fotocamere posteriori, con un sensore principale Sony IMX906 da 50 Megapixel con apertura f/1.8, un sensore teleobiettivo Sony IMX882 da 50 Megapixel con zoom ottico 3x e un sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

Lo smartphone è certificato IP68/69 e viene realizzato in tre colorazioni (Mars Orange, Galaxy Grey e White con quest’ultima versione che sarà esclusiva per la Cina). Il sistema operativo è Android 15 con Realme UI con possibilità di sfruttare le funzioni AI on device. Non è ancora chiaro quale sarà il tipo di supporto software ma è possibile ipotizzare l’arrivo di almeno 4 major update.

Realme GT 7 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme GT 7 Pro arriva sul mercato cinese con i seguenti prezzi:

Realme GT 7 Pro – 12/256 GB – 3.699 yuan (circa 479 euro)

Realme GT 7 Pro – 16/256 GB – 3.899 yuan (circa 505 euro)

Realme GT 7 Pro – 12/512 GB – 3.999 yuan (circa 518 euro)

Realme GT 7 Pro – 16/512 GB – 4.299 yuan (circa 555 euro)

Realme GT 7 Pro – 16 GB/1 TB – 4.799 yuan (circa 620 euro)

Per la fase di lancio, in Cina, sono acquistabili le ultime tre versioni. Le due varianti entry level arriveranno a breve. Maggiori dettagli in merito al lancio globale del Realme GT 7 Pro arriveranno nelle prossime settimane.