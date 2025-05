Fonte foto: Najmi Arif / Shutterstock.com

In attesa dell’imminente Google I/O 2025, evento con cui Google anticiperà tutte le principali novità in arrivo, con un focus sull’intelligenza artificiale sempre più probabile, in queste ore è arrivata un’interessante anticipazione per il futuro di Android Auto.

In risposta alle richieste degli utenti, infatti, Google si prepara a integrare YouTube e altre app video in Android Auto. Si tratta di un’importante novità che segna un passo in avanti di grande rilevanza per la piattaforma dell’azienda americana dedicata al settore automotive.

Ricordiamo che, come già anticipato nelle scorse settimane da diversi rumor, Google punta a integrare sempre di più l’intelligenza artificiale all’interno delle sue piattaforme software. Per il futuro, infatti, Gemini sarà una parte rilevante dell’esperienza d’uso di Android Auto. Le novità in arrivo, oltre ai video, sono tante.

I video arrivano anche su Android Auto

Google vuole rendere sempre più completo Android Auto. Il prossimo passaggio del programma di crescita della piattaforma è rappresentato dal debutto delle app video e, in particolare, di YouTube (a cui seguiranno altre applicazioni pensate per la fruizione di contenuti video). Ricordiamo che la piattaforma di streaming di Google riceverà diverse novità anche su Smart TV.

Maggiori dettagli arriveranno nel corso del prossimo futuro. L’azienda americana ha comunque chiarito che per gli utenti ci sarà la possibilità di “esplorare più app” direttamente dal display della propria auto andando a sfruttare un catalogo ancora più ricco che comprenderà categorie come giochi e video.

Al momento, i giochi sono già disponibili su Android Auto mentre per i video bisognerà attendere ancora un po’. Molto probabilmente, Google andrà a fornire maggiori dettagli in merito all’arrivo di YouTube e altre app video nel corso di Google I/O che si svolgerà tra il 20 e il 21 maggio.

L’arrivo del supporto ufficiale a YouTube (e altre app video) per Android Auto rappresenta, per molti, una buona notizia. Tanti utenti, in passato, hanno dovuto fare ricorso a metodi alternativi per utilizzare le applicazioni video. Con il supporto diretto da parte di Google, chiaramente, l’esperienza utente non potrà che migliorare.

Google non dimentica la sicurezza

C’è un aspetto da non sottovalutare per quanto riguarda l’arrivo di YouTube su Android Auto, che in futuro potrebbe essere integrato con gli smart glass. Si tratta della sicurezza. La fruizione di contenuti multimediali, come i video on demand o anche gli Shorts, elemento sempre più centrale della piattaforma di Google, può rappresentare una fonte di distrazione. Per questo motivo, Google renderà accessibili le app video solo a veicolo fermo. Una volta che la vettura sarà in moto, infatti, l’accesso ai contenuti video sarà bloccato, in modo da non causare alcuna distrazione al conducente.