Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Realme ha svelato i nuovi GT 6 e GT 6T, ecco le caratteristiche e i prezzi, compresa la promozione lancio, dei nuovi smartphone in Italia

Fonte foto: Realme

Realme porta in Italia la nuova serie GT 6 che include due nuovi modelli, il Realme GT 6 e il Realme GT 6T. L’azienda definisce la nuova gamma come una serie "Flagship Killer". L’obiettivo è chiaro: proporre smartphone ad alta potenza e con un rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso. I nuovi smartphone di Realme sono disponibili da subito in Italia.

Realme GT 6 + Buds Air 6

Realme GT 6T + Buds Air 6

Realme GT 6: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Realme GT 6 è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, un chip svelato pochi mesi fa da Qualcomm. Si tratta di un’alternativa economica, ma non per questo meno interessante, rispetto al top di gamma Snapdragon 8 Gen 3, utilizzato da diversi flagship "veri" Android arrivati sul mercato negli ultimi mesi.

Lo smartphone di Realme è dotato di Geek Power Tuning, un sistema per ottimizzare le prestazioni del chipset, che garantisce all’utente la possibilità di regolare le frequenze di CPU e GPU. Il chip è affiancato da 8/12/16 GB di RAM e da 256/512 GB.

Sotto la scocca c’è una batteria a doppia cella, con una capacità complessiva di 5.500 mAh e con possibilità di sfruttare la ricarica rapida SUPERVOOC da 120 W che consente la ricarica da 0% a 50% in appena 10 minuti e una carica completa in 26 minuti.

L’azienda sottolinea come la batteria abbia una durata di 1.600 cicli di ricarica. Lo smartphone, inoltre, integra un sistema di raffreddamento con una camera di vapore da oltre 10.000 millimetri quadrati per garantire una dissipazione corretta, sia durante la ricarica che in caso di utilizzo prolungato sotto stress.

Il Realme GT 6 è dotato di un display AMOLED con tecnologia 8T LTPO. Il pannello ha una diagonale di 6,78 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz. Molto interessanti sono i dati sulla luminosità, con un valore massimo di 1.600 nits e un picco locale di 6.000 nits. Il display è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus 2.

Il comparto fotografico include tre fotocamere posteriori da 50 Megapixel. C’è un sensore principlae Sony LYT808 a cui si abbina un teleobiettivo con zoom 2x e 4x e un sensore ultra-grandangolare. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con Realme UI.

Ecco i prezzi del nuovo Realme GT 6 in Italia:

599,99 euro per la versione 8-256 GB

per la versione 699,99 euro per la versione 12-256 GB

per la versione 799,99 euro per la versione 16-512 GB

Con la promozione lancio, però, è possibile acquistare il Realme GT 6 a prezzo scontato su Amazon (la promo termina il 4 luglio). L’offerta in questione include il caricabatterie da 120 W e le cuffie TWS Buds Air6. Ecco i prezzi scontati con l’offerta lancio su Amazon:

549,99 euro per la versione 8-256 GB

per la versione 599,99 euro per la versione 12-256 GB

per la versione 699,99 euro per la versione 16-512 GB

La promo parte il 21 giugno.

Realme GT6 + Buds Air 6

Realme GT 6T: caratteristiche e prezzo

A completare la gamma di Realme c’è il nuovo Realme GT 6T. Lo smartphone si posiziona in una fascia di prezzo inferiore ma resta un’alternativa molto interessante per gli utenti. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 affiancato da 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage.

Lo smartphone ha una batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 120 W. C’è spazio per un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il vetro è Gorilla Glass Victus 2. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT600 da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con Realme UI.

Il nuovo Realme GT 6T è disponibile in Italia (per ora) nella variante 8-256 GB con un prezzo di 549,99 euro. Con la promozione lancio su Amazon, lo smartphone viene proposto a 399,99 euro, con Buds Air6 e caricabatterie da 120W inclusi nel prezzo. Le vendite partono ufficialmente il 21 giugno.