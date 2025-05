Fonte foto: Samsung

Samsung ha già in cantiere una delle prossime novità della sua gamma di smartphone: nel corso del secondo semestre dell’anno, infatti, ci sarà il debutto del Samsung Galaxy S25 FE. Lo smartphone è già al centro di rumor e indiscrezioni. Un recente report di GalaxyClub ha aggiunto ulteriori dettagli sul progetto. Rispetto alla generazione attuale, il Galaxy S24 FE (in copertina) le novità saranno poche.

Come sarà il nuovo Samsung Galaxy S25 FE

Per il nuovo Samsung Galaxy S25 FE, al momento, ci sono due punti fermi. Lo smartphone dovrebbe poter sfruttare il SoC Exynos 2400, lo stesso utilizzato dalle versioni distribuite in Europa del Galaxy S24 e del Galaxy S24 Plus. Il chip, inferiore sia in termini di prestazioni che di efficienza rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3, è un’ottima soluzione per la fascia media, garantendo un netto salto di qualità rispetto ai Galaxy A più recenti, come il Galaxy A56.

Le ultime novità sullo smartphone, invece, riguardano il comparto fotografico. Il Samsung Galaxy S25 FE includerà una nuova fotocamera anteriore da 12 Megapixel. La tripla fotocamera posteriore, invece, continuerà a proporre il sensore da 50 Megapixel già utilizzato dal Galaxy S24 FE. A completare il sistema dovrebbero esserci un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e un teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom ottico 3x.

Ci sono ancora molti dettagli da chiarire per quanto riguarda la scheda tecnica. Il nuovo smartphone Samsung potrebbe includere un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e potrebbe continuare a proporre la batteria da 4.700 mAh utilizzata dalla generazione, con supporto alla ricarica wireless. Possibile, inoltre, il miglioramento della velocità della ricarica cablata che potrebbe arrivare a una potenza massima di 45 W.

Dal punto di vista software, invece, il nuovo Samsung Galaxy S25 FE arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 15, personalizzato dalla nuova versione della One UI e con la possibilità per gli utenti di accedere a diverse funzioni Galaxy AI. Il supporto software sarà al pari dei top di gamma con 7 major update garantiti e, quindi, con la possibilità di arrivare ad Android 22.

Quando arriva il nuovo Samsung Galaxy S25 FE

Per il momento, non ci sono informazioni precise sulla data di lancio del nuovo smartphone di Samsung. Seguendo le tempistiche di lancio delle generazioni precedenti, è possibile ipotizzare un debutto fissato a inizio del quarto trimestre del 2025. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di listino di 700-800 euro (in base alla dotazione di RAM e storage) e con almeno quattro colorazioni differenti. La presenza dell’Exynos 2400 lo rende sicuramente interessante ma la concorrenza interna con il Galaxy S25 Plus potrebbero penalizzare la versione FE. Ulteriori dettagli potrebbero arrivare nelle prossime settimane.