Uno dei problemi più comuni con Google Foto interessa il backup delle immagini sul cloud.

Non è raro, infatti, che il sistema incontri dei problemi durante il salvataggio delle foto, che potrebbe portare a rallentamenti o alla cancellazione delle foto non archiviate. Scopriamo come sbloccare il backup di Google Foto e quelli che sono i problemi più comuni.

Google Drive: interpretare i segnali del sistema

Prima di procedere con qualsiasi operazione di "correzione" del sistema di backup è opportuno controllare lo stato dell’applicazione.

Cliccando sulla foto dell’utente si possono controllare eventuali problemi segnalati da Google Drive.

In caso di messaggi come In attesa di connessione o In attesa di Wi-Fi, vuol dire che ci potrebbero essere problemi con la connessione del dispositivo. Il suggerimento è quello di utilizzare il Wi-Fi per il backup.

Se il messaggio visualizzato fosse Il backup è disattivato, occorre semplicemente attivarlo, andando nelle impostazioni e selezionando l’opzione Attiva backup. Per proteggere le foto personali è sempre opportuno che il backup delle immagini sia attivo, in modo che Google possa provvedere automaticamente al salvataggio e all’archiviazione.

Se venisse visualizzato il messaggio Una foto o un video è stato ignorato, significa che alcuni dei file da caricare non rispettano gli standard di Google.

Se, invece, il dispositivo mostrasse un messaggio come Preparazione per il backup, bisognerà solo attendere che il sistema concluda le operazioni. In caso di tanti file o di foto particolarmente grandi il caricamento potrebbe richiedere parecchio tempo.

Come sbloccare il backup di Google Foto

Per procedere con le operazioni di backup, per prima cosa, occorre controllare che dalle impostazioni di Google Foto la procedura di Backup e sincronizzazione sia attiva.

Se il caricamento fosse molto lento è possibile abbassare la qualità delle foto da caricare. Selezionando l’opzione Qualità originale potrebbe essere necessario molto tempo, optando per una qualità minore il backup sarà più veloce.

Come già detto, uno dei problemi potrebbe riguardare la rete internet. Per caricare le proprie immagini su Google Foto è sempre opportuno utilizzare la rete Wi-Fi.

In caso di blocco del Backup, spesso, sarà necessario concedere le autorizzazioni all’applicazione per caricare le foto. Per cui è sempre opportuno controllare che tutti i permessi all’App siano attivi.

Molto spesso i problemi di upload possono essere dovuti a una versione obsoleta dell’applicazione Google Foto. Per sbloccare il caricamento è sufficiente andare sul proprio store di riferimento e scaricare l’aggiornamento più recente.

Uno dei problemi col backup delle immagini potrebbe essere dovuto alla Modalità risparmio energetico, che potrebbe sospendere i processi di upload in caso di un livello di batteria basso. Per risolverlo è sufficiente mettere in carica il proprio smartphone.

Infine, l’ultimo problema di Google Foto, potrebbe interessare la cache dell’applicazione. In caso di malfunzionamenti è sufficiente avviare la pulizia del telefono per far ripartire le operazioni. Importante ricordare che quest’ultima eventualità interessa solo i dispositivi con Android.