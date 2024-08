Il backup in cloud di foto e video durante le vacanze può costare una fortuna: ci sono vari trucchi per evitare costi aggiuntivi, ecco quali sono

Durante le vacanze si scattano tante foto e spesso si registrano video anche molto lunghi. Grazie agli smartphone, infatti, bastano pochi istanti per scattare una foto o avviare un video che andranno poi archiviati nella memoria del telefono.

La maggior parte degli utenti, inoltre, oggi si affida a un servizio di cloud storage per avere un backup di foto e video e per liberare la memoria interna del proprio dispositivo (128 GB o anche 256 GB sono facili da riempire con tante foto e video molto lunghi, soprattutto se in 4K).

La necessità di salvare in cloud foto e video durante le vacanze può tradursi in un costo extra da non sottovalutare per gli utenti.

A causare questi costi non previsti possono essere due fattori: l’esaurimento del piano dati della nostra SIM telefonica, che si traduce in un costo immediato per ogni GB aggiuntivo di navigazione, e l’esaurimento dello spazio cloud gratuito, che spesso ci costringe ad acquistare spazio extra.

Evitare che le foto delle vacanze ci costino una fornitura, però, è possibile. Bastano pochi accorgimenti per risolvere il problema, archiviando in sicurezza e con costi ridotti i propri dati.

Disattivare il backup di foto e video

Il backup automatico di foto e video viene effettuato, in genere, utilizzando la connessione Wi-Fi di casa.

Durante le vacanze, però, è difficile avere una connessione Wi-Fi sicura e privata, da utilizzare per trasferire i propri dati. Per questo motivo, il backup può essere effettuato anche utilizzando la rete dati. L’uso della rete dati può tradursi in un costo extra da non sottovalutare, soprattutto all’estero.

Per prima cosa, è necessario disattivare il backup su rete dati. La procedura da seguire dipende dal servizio che si sta utilizzando.

Con Google Foto, ad esempio, basta premere sull’icona del proprio profilo in alto a destra, all’interno dell’app del servizio, e poi andare in Impostazioni di foto > Backup e disattivare il backup delle foto.

Per cui utilizza iCloud su iPhone, invece, bisogna accedere all’app Impostazioni e poi premere sul proprio ID Apple, in alto. A questo punto, è necessario premere suiCloud > Backup iCloud e, quindi, disattivare l’opzione Esegui backup tramite rete cellulare, in modo da evitare addebiti aggiuntivi.

Procurarsi una SIM dati

Chi vuole effettuare comunque il backup di foto e video durante le vacanze può farlo anche utilizzando la rete dati, spendendo poco. Prima di partire per una vacanza in Italia, è utile attivare una SIM dati (che può essere inserita come seconda SIM nello smartphone, anche come eSIM se il proprio dispositivo supporta le SIM virtuali).

Attualmente, è facile trovare una SIM dati con centinaia di Giga a meno di 10 euro al mese, senza vincoli. All’estero, i costi per l’uso della rete dati sono, in genere, variabili in base agli accordi di roaming stretti dal nostro operatore italiano con gli operatori del posto.

Backup utilizzando il Wi-Fi

Un’alternativa da considerare è la possibilità di effettuare il backup utilizzando un Wi-Fi pubblico, come la rete Internet di un hotel.

In questi casi, è necessario utilizzare una VPN illimitata in modo da crittografare il traffico dati e utilizzare in modo privato anche una connessione Wi-Fi non sicura. Esistono tanti servizi di questo tipo che permettono di proteggere i propri dati e, quindi, di caricare foto e video sul cloud senza rischi per la propria privacy.

Utilizzare una microSD

Per salvare foto e video delle vacanze è possibile utilizzare una microSD (per gli smartphone che hanno un slot dedicato alle schede di memorie). Si tratta di un sistema utilissimo per incrementare lo storage del proprio smartphone con poche decine di euro.

Con una spesa ridotta, infatti, è possibile aggiungere 128, 256 o anche 512 GB di spazio di archiviazione extra al proprio smartphone.