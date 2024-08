Buona parte degli acquisti oggi si fanno online, molto spesso su Amazon dove non mancano mai offerte che, almeno all’apparenza, a volte sono estremamente vantaggiose.

In Europa, con l’entrata in vigore della Direttiva UE 2161/2019, anche Amazon ha l’obbligo di indicare come prezzo iniziale, in caso di sconto, il prezzo più basso applicato negli ultimi trenta giorni.

Tuttavia, questo non basta per avere un vero e proprio storico dei prezzi di un prodotto in vendita su Amazon che serve, ad esempio, per capire se ci sono variazioni stagionali dei prezzi.

Un caso esemplare è quello dei condizionatori e delle asciugatrici, due elettrodomestici che hanno una fortissima stagionalità: i primi si comprano di più in estate e le seconde in inverno, motivo per cui i condizionatori costano di meno in inverno e le asciugatrici costano di meno in estate.

Con lo storico dei prezzi è possibile sapere quanto costava un condizionatore l’inverno scorso e decidere, ad esempio, se vale la pena aspettare qualche mese per comprarlo. Stesso discorso per l’asciugatrice, che magari l’estate scorsa costava la metà.

Storico prezzi amazon sui siti tracker

Il metodo un tempo più usato per recuperare lo storico dei prezzi di un prodotto su Amazon è visitare il sito CamelCamelCamel.com.

Il sito permette di monitorare i prezzi sia di prodotti singoli che di liste di prodotti, importate direttamente da Amazon, e di ricevere avvisi in caso di cali di prezzo.

A differenza che in passato, oggi CamelCamelCamel non è più il sito più efficace per il monitoraggio di Amazon ed è stato superato da altri concorrenti, come Keepa.com.

Keepa fa praticamente le stesse cose di CamelCamelCamel, ma con maggiore efficienza e riesce a estrapolare lo storico prezzi Amazon da un numero maggiore di prodotti.

Entrambi i siti, comunque, sono gratuiti e funzionano anche senza creare un account personale. Facendolo, però, si ottiene qualche funzione in più, la cui utilità va valutata caso per caso.

Storico prezzi Amazon con le estensioni di Chrome

Sia CamelCamelCamel che Keepa possono essere usati anche tramite le rispettive estensioni per Chrome (e per tutti gli altri browser basati su Chromium, quindi anche Microsoft Edge).

L’estensione di Keepa si chiama come il sito, mentre quella di CamelCamelCamel si chiama Il Camelizer.

L’estensione di Keepa modifica in tempo reale la pagina del prodotto Amazon che si sta guardando, aggiungendo un box con un grafico che mostra lo storico del prezzo.

L’estensione Il Camelizer, invece, non lo fa in modo automatico: è necessario far click sulla sua icona per far apparire il grafico.