Le migliori estensioni Chrome del 2024

Le estensioni per Google Chrome sono delle funzioni aggiuntive che permettono agli utenti di migliorare l’esperienza di navigazione sul web.

Hanno fatto la loro comparsa nell’ormai lontano 1999 subendo una lenta e costante evoluzione che le ha rese una componente fondamentale per i browser, aggiungendo molte caratteristiche interessanti, come il blocco degli annunci pubblicitari, ad esempio, oppure le opzioni specifiche per il lavoro, come l’integrazione in Chrome della suite per la produttività di Google.

Data questa centralità, è Big G stesso a tracciare una classifica delle migliori estensioni del 2024 per Chrome.

Le migliori estensioni per Google Chrome

Per quanto riguarda la produttività, sul Chrome Web Store ci sono diverse soluzioni che possono aiutare l’utente e semplificargli notevolmente la vita.

Todoist, per esempio, è utile per monitorare e gestire il proprio workflow, con la possibilità di salvare al suo interno articoli e pagine web.

Idem per Evernote Web Clipper che aiuta l’utente a prendere appunti in modo facile e veloce. Bardeen AI, invece, si occupa di automazione del flusso di lavoro come un vero e proprio assistente AI utile per la ricerca sul web, per riassumere contenuti, scrivere testi, rispondere a e-mail e messaggi e tradurre testi in tempo reale.

Momentum è un’altra suite di strumenti di produttività che l’utente può personalizzare a proprio piacimento e che lo aiuteranno a mantenere la concentrazione e a portare a termine diversi task.

Text Blaze consente di creare modelli di testo personalizzati, utili per eliminare le attività di scrittura ripetitive. ImmersiveTranslate permette di tradurre rapidamente pagine web, PDF, video e molto altro.

Per quanto riguarda l’intrattenimento c’è VolumeMaster che permette di migliorare i controlli audio per godere al meglio di podcast e qualsiasi tipo di contenuto multimediale. Oppure Turn Off the Lights che adatta la riproduzione video sul web alle esigenze di visione dell’utente e può essere utilizzato anche su YouTube.

Per lo shopping c’è Keepa che aggiunge alle pagine Amazon un grafico con l’andamento dei prezzi e avvisa l’utente quando un prodotto scende di prezzo. Stylish permette di creare e personalizzare le skin di Chrome anche per pagine web specifiche. Infine c’è IceDodo è un gioco platform 3D che si basa sull’equilibrio e sulla velocità, regalando agli utenti ore e ore di intrattenimento.

Come si installano le estensioni su Google Chrome

Installare un’estensione su Google Chrome è molto semplice e per prima bisogna aprire il Chrome Web Store cercando nella barra di ricerca.

A questo punto, utilizzando l’apposita sezione, non resta che cercare l’estensione partendo dal nome, dalla funzione o dalla categoria. Una volta trovato ciò di cui si ha bisogno basta cliccare sul pulsante Aggiungi a Chrome e, se necessario, confermare l’operazione.

Per gestire le estensioni installate basta aprire Chrome, cliccare sui tre puntini in alto a sinistra e, dal menù a tendina, cliccare su Altro, poi su Altri strumenti e infine su Estensioni. Qui è possibile abilitare, disabilitare o rimuovere le estensioni installate.