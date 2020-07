Come trasferire le chat di WhatsApp da Android a iPhone e viceversa

Quando si cambia smartphone uno degli incubi peggiori è trasferire file, documenti, immagini, video da un dispositivo all’altro. Fortunatamente gli smartphone hanno un servizio di backup che ha reso questo processo semplice e veloce. Lo stesso incubo lo si ha quando si deve installare WhatsApp sul nuovo smartphone e trasferire i messaggi e le chat da un telefonino all’altro. Anche in questo caso è necessario utilizzare il backup, anche se non è così semplice come può sembrare.

Cosa succede, invece, quando si cambia numero della scheda telefonica? Come si riesce a non perdere nessun messaggio delle proprie chat? Anche in questo caso esiste una procedura ad hoc sviluppata da WhatsApp che aiuta gli utenti ad avere tutto a portata di mano e non perdere nessun messaggio dei propri amici. Problemi, sorgono, invece, quando si cambia il sistema operativo dello smartphone. In parole semplici, quando si passa da Android a un iPhone o viceversa. In questo caso trasferire WhatsApp è molto più complicato e un sistema ufficiale non esiste. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come trasferire le chat WhatsApp quando si cambia numero

Se si cambia il numero della scheda SIM non si deve temere di perdere le chat e i gruppi in cui si era presente. All’interno dell’applicazione è presente uno strumento che permette di modificare il numero di telefono senza dover cambiare account WhatsApp.

Per accedere alla funzione bisogna entrare nelle Impostazioni, premere su Account e poi sulla voce “Cambia numero”. Seguendo tutti i passaggi sarà possibile inserire il nuovo numero di telefono, senza perdere i contenuti multimediali né le chat attive.

Come trasferire WhatsApp da smartphone Android ad Android

Trasferire l’account WhatsApp da uno smartphone Android a un altro dispositivo dello stesso sistema operativo è molto semplice. Per farlo è necessario effettuare il backup del proprio profilo tramite Google Drive e utilizzare le stesse credenziali quando si scarica l’app di WhatsApp sul nuovo dispositivo.

La prima cosa da fare è aprire WhatsApp sul vecchio telefonino, premere su Impostazioni, Chat e poi su Backup delle Chat. Si aprirà una nuova scheda nella quale premere “Esegui Backup”. In questo modo partirà il salvataggio di tutti i contenuti e di tutte le chat presenti sul proprio profilo WhatsApp. Poi è necessario utilizzare il backup appena creato quando si installa l’app sul nuovo dispositivo e viene richiesto se scaricare un backup già esistente.

Come trasferire WhatsApp da iPhone a iPhone

Se si cambia iPhone e non si vuole perdere nessuna chat e nessun dato del proprio account WhatsApp, la procedura da seguire è molto simile a quella appena vista per Android.

La prima cosa da fare è creare il backup del proprio profilo WhatsApp utilizzando iCloud. Una volta completato (dovrebbe impiegare al massimo cinque minuti in base alle dimensioni del backup e alla velocità della propria connessione), si potrà installare WhatsApp sul nuovo iPhone utilizzando lo stesso numero di telefono e le stesse credenziali. A un certo punto l’app chiederà se utilizzare un backup già esistente e si dovrà scegliere quello appena creato. In questo modo si trasferisce l’account WhatsApp sul nuovo iPhone senza perdere nessun dato.

Come trasferire WhatsApp da smartphone Android a iPhone

In questo caso il discorso si fa un po’ più complicato. Se si acquista uno smartphone Android o un iPhone e quello precedente era di un sistema operativo differente, non è possibile trasferire le chat del proprio account WhatsApp. Perlomeno ufficialmente, perché in realtà esistono delle app di terze parti che riescono ad aggirare questo ostacolo. Logicamente, come tutte le app di terze parti che hanno a che vedere con WhatsApp, il loro utilizzo non è consigliato, perché potrebbero nascondere dei virus oppure accedere a dati sensibili.