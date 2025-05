Fonte foto: Hengki Tj/Shutterstock

WhatsApp continua il suo programma di rinnovamento. Dopo la tanto discussa integrazione di Meta AI, con l’impossibilità di rimuovere il chatbot integrato nell’app, gli sviluppatori dell’app continuano a lavorare a nuovi strumenti legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa.

Si tratta di un elemento destinato a diventare sempre più rilevante per WhatsApp. Meta, infatti, ha intenzione di accelerare lo sviluppo di strumenti AI da mettere a disposizione dei suoi utenti e WhatsApp, una delle sue app più utilizzate al mondo, rappresenta la piattaforma giusta per “testare” queste nuove funzioni.

La nuova versione beta dell’app per Android (la 2.25.15.12) conferma l’arrivo di novità legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Queste novità saranno integrate nella versione stabile dell’applicazione di messaggistica nel corso del prossimo futuro, una volta terminata la fase di sviluppo e di test.

L’AI riassumerà i messaggi

Gli sviluppatori di WhatsApp potrebbero aver trovato un modo efficace per poter rendere utile l’AI all’interno dell’applicazione. Sfruttando Meta AI e i nuovi modelli AI in sviluppo, infatti, gli utenti potranno ottenere un riassunto dei messaggi ricevuti all’interno di chat private, gruppi e canali.

Il sistema andrà a proteggere la privacy in quanto consentirà agli utenti di accedere ai riassunti senza compromettere la protezione della crittografia end to end. Alla base del sistema c’è l’architettura Private Processing che Meta sta sviluppando per consentire l’elaborazione dei dati in cloud nel rispetto dalla privacy degli utenti.

Il riassunto tramite AI si attiverà in automatico. Dopo aver ricevuto un certo numero di messaggi all’interno di una conversazione, infatti, l’utente vedrà comparire un’icona all’interno della conversazione con tanti messaggi ancora da leggere. Premendo su quest’icona sarà possibile generare un riassunto dei messaggi ricevuti sfruttando Meta AI.

Questo strumento potrebbe rivelarsi molto utile, soprattutto per restare aggiornati in merito all’argomento della conversazione nei gruppi con tante persone e, quindi, tanti messaggi. L’AI sarà in grado di fornire un riassunto dettagliato (e conciso) permettendo di individuare subito il tema della discussione e i messaggi più importanti.

In futuro, questa funzione potrebbe essere estesa anche alle note vocali, per cui c’è già la trascrizione.

Quando arrivano i riassunti AI

I nuovi riassunti dei messaggi con Meta AI, in arrivo anche in una versione a pagamento, sono in fase di test, per ora per l’app Android. Gli utenti iscritti al programma di beta test dell’applicazione, quindi, possono già accedere ai riassunti, a condizione di aggiornare l’app all’ultima versione disponibile.

Bisognerà aspettare qualche settimana prima di registrare l’arrivo della nuova funzione all’interno della versione stabile dell’applicazione. I riassunti rappresentano una delle nuove funzioni AI destinate ad arricchire, in futuro, l’applicazione di WhatsApp.