Con l’aumento della popolarità delle e-bike cresce anche il numero dei kit di conversione disponibili sul mercato. Passare dunque da una bici normale a un esemplare elettrico diventa sempre più facile, anche per chi è alle prime armi, e più economico rispetto a solo poco tempo fa. Quali sono però i kit migliori? Scopriamolo.

Prima di conoscere le caratteristiche dei migliori kit a disposizione per l’acquisto è necessario fare un po’ di chiarezza tra le differenze che è possibile riscontrare tra i vari modelli. Esistono tre tipologie diverse: a trazione centrale (o mid-drive), da applicare al mozzo della ruota anteriore o dedicato alla ruota posteriore. I primi risultano più potenti ma più dispendiosi, mentre gli altri risultano più facili da montare ed economici, seppur meno performanti. Tra le alternative, i nomi più comuni sono Bafang, Clip, Tongsheng, Ebikeling e Ncyclebike . Ecco quali sono i più interessanti, adatti a tutti i ciclisti (e non) decisi a provare questo nuovo tipo di mobilità.

Bafang, dai pionieri il kit mid-drive per tutti

È stata una delle prime case produttrici a realizzare kit di conversione per e-bike e, nel tempo, si è affermata anche tra le migliori. Bafang BBS02B 48v 750w è uno dei suoi modelli più performanti, con assistenza alla pedalata basata sulla rotazione del pedale. È di tipo mid-drive, è dotato di controller, display LCD in bianco e nero e si adatta alle bici con movimento centrale compreso tra 68mm e 73mm.

Clip, il kit per ruota anteriore che si applica e rimuove in un baleno

Ha un motore da 450W, una batteria agli ioni di litio da 6 Volt e 144 Wh e un sistema di trazione con un’autonomia che si attesta a circa 45 minuti, o 20 chilometri. Clip può raggiungere una velocità massima di 25 km/h+ e, una volta scarica la batteria, si può passare da 0 a 100% in soli 45 minuti. Si avvia facilmente, una volta applicato alla ruota anteriore in pochissimo tempo (lo stesso, al tocco del suo pulsante e con soli 3kg non grava particolarmente sul peso complessivo del mezzo.

Tongsheng, mid-drive piccolo ed economico

Ha un sensore di coppia dedicato alla pedalata assistita, un sistema di velocità con magnete a raggio. Il kit Tongsheng TSDDZ2 è semplice da montare, ha un prezzo contenuto rispetto alle alternative sul mercato ed è dedicato alle biciclette con movimento centrale da 68mm-73mm. È piuttosto versatile e adatto a chi non vuole rinunciare del tutto all’utilizzo dei pedali in maniera libera, senza però dimenticare la comodità e l’utilità del motore elettrico.

Season 36V 350W

Il Season 36V 350W è un kit di conversione per ruota posteriore da 26 pollici, con motore nel mozzo. Permette di raggiungere una velocità massima di 32 chilometri orari. Il kit comprende motore, batteria da 36V/12,5Ah, un display LCD, il sensore PAS, acceleratore a pollice, leve freni ed elettronica di controllo.