Come usare Windows su iPhone e iPad

Windows è sicuramente il sistema operativo più utilizzato al mondo e non ci sono dubbi sul fatto che, quotidianamente, milioni di utenti scelgono gli strumenti di Microsoft per portare a termine il proprio lavoro.

Allo stesso tempo, però, anche i dispositivi mobile stanno diventando indispensabili per la produttività e in molti si affidano a smartphone e tablet per lavorare da remoto, magari in caso di emergenza, e avere comunque accesso a software e documenti importanti.

Per questo motivo, per semplificare la vita di tutte queste persone, Microsoft ha lanciato (al momento solo in beta) Windows app, una soluzione sviluppata per riproporre l’esperienza del suo sistema operativo su mobile, soprattutto da iPhone e iPad.

Come funziona Windows app

Anzitutto bisogna sottolineare che Windows app non è un porting del celebre sistema operativo ma è un’applicazione che consente l’accesso da remoto ai diversi servizi offerti da Microsoft, ed è utilizzabile da qualsiasi dispositivo con iOS, iPadOS, macOS e, naturalmente, da browser. In quest’ultimo caso, non ci sarà bisogno di scaricare alcun programma ma basterà connettersi al sito web ufficiale.

Il programma può essere utilizzato esclusivamente con Windows 10 e Windows 11 e consente di accedere ai servizi di Microsoft Azure, Windows 365, Microsoft Dev Box, con i Servizi per il desktop remoto e i PC connessi in remoto, garantendo agli utenti una connessione sicura e affidabile sia ai dispositivi che alle varie applicazioni di Windows.

Stando alla pagina ufficiale di Microsoft Windows app è una soluzione progettata per essere ampiamente personalizzabile, con una schermata iniziale immaginata per essere gestita a proprio piacimento dall’utente per soddisfare ogni esigenza specifica e, naturalmente, per semplificare il workflow.

Dall’applicazione è possibile accedere a tutti i servizi di cui sopra e ai computer remoti, con la possibilità di passare facilmente da un account all’altro senza il bisogno di interrompere il lavoro.

Il sistema, inoltre, è compatibile anche con più monitor esterni, con risoluzioni differenti e qualsiasi tipo di personalizzazione del proprio display.

Oltretutto consente anche di accedere a diverse periferiche, tra cui: webcam, i sistemi audio, i dispositivi per l’archiviazione e le stampanti installate sul PC a cui si accede.

Infine Windows app è anche ottimizzata per connettersi da remoto di Microsoft Teams.

Quando arriva Windows app

Da quanto si apprende dalla pagina ufficiale, per adesso, Windows app è riservata agli account business ma in futuro dovrebbe arrivare per qualsiasi account, inclusi i privati.

L’applicazione può essere già utilizzata da browser desktop anche se, naturalmente, non è compatibile con i browser per dispositivi mobile, che riceveranno l’apposita applicazione non appena sarà finita la fase di test.

Per il momento il servizio è riservato ai device Apple che possono provare Windows app accedendo a TestFlight (la piattaforma per i beta tester dell’azienda di Cupertino) che permette di testare in anteprima alcune funzioni a disposizione.

Questo strumento è compatibile con i computer Mac a partire da macOS 12.0 e per le successive release e con i dispositivi con iOS 16 e iPadOS 16 e le versioni successive.

Per ora non sono ancora disponibili maggiori informazioni per i possessori di smartphone e tablet Android, ma non si esclude che Microsoft possa presentare la relativa app nelle prossime settimane.