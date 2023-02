Come vanno le fotocamere di Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra

Gli ultimi test condotti da DxOMark mettono a fuoco (è il caso di dirlo) le prestazioni dei ultimi smartphone top di gamma coreani: Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra. I telefoni Samsung, storicamente, hanno comparti fotografici di ottimo livello e, per questo, l’attesa per il giudizio tecnico di DxOMark era alta: come vanno le fotocamere dei nuovi Galaxy S23? Sono migliori o peggiori di quelle degli iPhone 14?

Samsung Galaxy S23: le fotocamere

Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ hanno esattamente gli stessi sensori fotografici, con le stesse ottiche, quindi il giudizio nei confronti dei due smartphone è unico. Diverso, invece, il comparto fotografico di S23 Ultra che, di conseguenza, è stato testato separatamente da DxOMark.

Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23+, infatti, hanno un sensore principale da 50 MP, f/1.8, grandangolare equivalente ad un 24 mm, con autofocus Dual Pixel e stabilizzatore ottico, seguito da un obbiettivo zoom ottico 3X equivalente ad un 70 mm, f/2.4, con sensore da 10 MP e stabilizzatore ottico e, infine, da un grandangolo equivalente ad un 13 mm (120 gradi), f/2.2, con sensore da 12 MP.

Samsung Galaxy S23 Ultra, invece, ha un sensore fotografico principale da 200 MP, con ottica equivalente a 24 mm, f/1.7, autofocus laser, stabilizzatore ottico. Segue uno zoom 10X f/1.9 equivalente ad un 200 mm con autofocus Dual Pixel, stabilizzatore ottico e sensore da 10 MP, e dai già citati zoom 3X e grandangolo, rispettivamente da 10 e 12 MP, già visti sui due modelli precedenti.

Galaxy S23: i risultati di DxOMark

Come sempre da quando esistono i sensori fotografici ad altissima risoluzione, DxOMark effettua i test ad una risoluzione di 12 MP, che è poi quella normalmente impostata su tutti gli smartphone in vendita che fondono più pixel in uno solo, per aumentare la qualità (l’ormai famosa tecnica del "binning").

Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus raggiungono la ventiduesima posizione nella classifica generale di DxOMark, con 133 punti complessivi e al pari di iPhone 14 e iPhone 14 Plus (anch’essi con gemelli per comparto fotografico).

I punteggi assegnati da DxOMark al Samsung Galaxy S23 Ultra collocano questo dispositivo nella decima posizione della classifica globale grazie ai 140 punti complessivi conquistati. In dettaglio il Samsung Galaxy S23 Ultra conquista 139 punti per la qualità delle foto e 137 per i video.

Nonostante sia un punteggio molto alto, è anche un punteggio deludente: sopra Galaxy S23 Ultra, infatti, si collocano ben 9 smartphone.

I migliori camera-phone secondo DxOMark

La classifica dei migliori camera-phone, aggiornata a fine febbraio 2023, è la seguente: