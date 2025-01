Come vedere gli Australian Open 2025 in TV e streaming gratis

Scopri come seguire in TV e in diretta streaming gli Australian Open 2025, il primo torneo del Grand Slam dell'anno.

Fonte foto: gorodenkoff/iStock

L’inizio dell’anno magico di Jannik Sinner ha una data ben precisa: 28 gennaio 2024. Dopo più di tre ore di gioco Sinner batte Medvedev e diventa il primo italiano a vincere un torneo del Grande Slam. Da lì è stato un anno in crescendo concluso con la vittoria delle ATP Finals davanti al pubblico di casa a Torino e con la posizione numero uno della classifica ATP. A un anno di distanza, la stagione di Sinner riparte proprio dall’Australian Open, primo torneo del Grande Slam dell’anno e primo torneo giocato nel 2025 dal tennista italiano. Dal 12 al 26 gennaio Melbourne ospita il primo grande appuntamento dell’anno che vede impegnati tutti i più grandi tennisti e tenniste della classifica ATP e WTA. Oltre a Sinner, ci saranno Alcaraz, Zverev, Djokovic in campo maschile, mentre in campo femminile c’è grande attenzione sul rientro della Sabalenka e anche sul torneo che può disputare al nostra Jasmine Paolini, arrivata fino al numero 4 della classifica WTA.

La truppa italiana si compone di tredici elementi: dieci uomini e tre donne. A cui aggiungere i vari specialisti del doppio: ci sarà sicuramente la coppia Bolelli – Vavassori, freschi vincitori del primo torneo dell’anno in doppio, e anche Errani – Paolini che lo scorso anno ci hanno regalato la medaglia d’oro alle Olimpiadi a Parigi. Per tutti gli appassionati di tennis che si stanno chiedendo dove è possibile vedere in TV e in streaming gli Australian Open, bisogna sapere che il primo torneo del Grande Slam dell’anno è un’esclusiva del gruppo Discovery e i match vengono trasmessi sui canali di Eurosport (disponibili sulle piattaforme di Sky, NowTV e DAZN) oppure su Discovery+. Se non siete ancora abbonati a nessun servizio, cliccate su uno dei due link qui in basso. Potete approfittare dell’ottimo sconto del 40% disponibile per il PassSport di NowTV che vi permette di vedere tantissimi contenuti sportivi in esclusiva.

Quando iniziano gli Australian Open 2025

Si comincia con il primo turno fissato per domenica 12 gennaio e si conclude con la finale del singolare maschile prevista per il mattino del 26 gennaio. E si spera che ci sia il nostro Jannik Sinner ad aspettarci.

Chi sono gli italiani e le italiane qualificati agli Australian Open 2025

In totale sono tredici i singolaristi impegnati nel tabellone principale maschile e femminile degli Australian Open. Dieci uomini e tre donne, con le due punte di diamante Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Il resto della truppa è composta da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lucian Darderi, Lorenzo Sonergo, Luca Nardi, Fabio Fognini, e il qualificato Matteo Gigante, alla sua prima volta in un torneo del Grande Slam. Tra le donne, oltre a Jasmine Paolini, ci sono Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

Se dalla sua Jannik Sinner può dire di essere stato abbastanza fortunato nel sorteggio (eviterà fino all’eventuale finale Alcaraz, Zverev e Djokovic), non lo si può dire lo stesso degli altri italiani. Musetti, ad esempio, sarà impegnato già nel primo turno in un derby tutto italiano contro Matteo Arnaldi. Berrettini, al rientro nel torneo australiano, affronterà al primo turno il britannico Cameron Norrie e al secondo turno potrebbe già incontrare Rune. Sonego, invece, se la vedrà con Stan Wawrinka, mentre Nardi se la giocherà con il canadese Diallo. Fabio Fognini contro Dimitrov e Matteo Gigante contro il francese Humbert chiudono il primo turno degli italiani.

La Paolini inizierà il suo Australian Open contro la qualificata Wei Sijia, ma potrebbe già avere un secondo turno complicato contro Taylor Townsend. Primo turno complicato per la Cocciaretto che ha pescato la giovane russa Diana Shnaider, mentre la Brozetti se la vedrà con la Azarenka.

Come vedere gli Australian Open 2025 in streaming e in TV su Sky e NowTV

Come detto, gli Australian Open sono un’esclusiva del gruppo Discovery che trasmette tutte le partite più importanti sui canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 disponibili sulle piattaforme di Sky e NowTV. Quindi, per vedere le partite degli italiani e delle italiane impegnati a Melbourne bisogna avere l’abbonamento al pacchetto Sport (Sky) o al PassSport (NowTV) e sintonizzarsi fin dalle prime ore della notte sui canale di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Per chi è abbonato a Sky c’è anche la possibilità di seguire i match in streaming utilizzando l’app di SkyGo disponibile per tutte le piattaforme mobile. Per chi, invece, ha l’abbonamento al PassSport di NowTV, la procedura è molto simile: basta scaricare l’omonima app sul proprio dispositivo. Se non hai ancora nessun abbonamento, puoi sfruttare l’ottima offerta disponibile oggi per il Pass Sport di NowTV. L’abbonamento mensile è scontato a 14,99 euro invece di 24,99 euro e hai accesso a tutti i contenuti sportivi, a partire dalle tre partite di Serie A trasmesse ogni giornata di campionato, fino ad arrivare ai canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2. E sei un appassionato di basket o motori hai solo l’imbarazzo della scelta.

Come vedere gli Australian Open 2025 in streaming e in TV su DAZN

I canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 non sono disponibili solamente su Sky e NowTV, ma anche su DAZN e fanno parte del pacchetto Standard o Plus. Quindi, se hai un abbonamento a DAZN per vedere la Serie A, puoi guardare per le prossime due settimane anche tutti i migliori match dell’Australian Open, compresi quelli di Jannik Sinner. DAZN, oltre a essere disponibile su qualsiasi smart TV, è presente sugli app store Android e iOS e puoi utilizzare l’applicazione dallo smartphone o dal tablet anche mentre sei fuori casa.

Come vedere gli Australian Open 2025 in streaming su Discovery+

Discovery ha acquisito l’esclusiva sugli Australian Open 2025 e trasmetterà tutti i match sulla propria piattaforma online Discovery+. È l’unico posto dove poter seguire tutti i match degli italiani (anche quelli di doppio) senza perdere neanche un’istante del primo torneo del Grande Slam dell’anno. Discovery+ è disponibile per qualsiasi dispositivo mobile e anche per lo smart TV. Il costo dell’abbonamento a Discovery+ che comprende anche i contenuti sportivi di Eurosport è di 7,99 euro al mese, oppure di 69,90 euro all’anno. Oltre agli Australian Open, Discovery+ ha un ricco palinsesto dedicato allo sport, a partire da tutti i principali sport invernali, i principali tornei di golf, il Roland Garros di tennis (secondo torneo del Grande Slam), le più importanti gare del calendario ciclistico e tantissimo altro.

Quando gioca Sinner agli Australian Open 2025

Il debutto del vincitore dell’Australian Open 2024 è fissato per lunedì 13 gennaio contro il cileno Jarry. Un sorteggio abbastanza fortunato per l’azzurro che non ha nessuno dei favoriti dalla propria parte del tabellone. Gli incroci più complicati potrebbero arrivare dai turni successivi contro Rune e poi contro uno tra Fritz e Medvedev in un’eventuale semifinale. La speranza di tutti è vederlo scendere in campo domenica 26 gennaio.