Come vedere Champions League su Amazon Prime Video: partite e abbonamento

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: ©lutsenko/123RF.COM

Gli appassionati di calcio lo sanno molto bene: per vedere la Champions League non basta avere solo un abbonamento. Da oramai tre anni per poter vedere tutti i match sono necessari almeno due abbonamenti. E uno di questi deve per forza essere a Prime Video. La piattaforma on demand di Amazon, infatti, ha acquistati i diritti esclusivi per la miglior partita del mercoledì sera fino alle semifinali, per un totale di ben sedici partite. Nei gironi eliminatori si tratta sempre della miglior partita delle italiane (quindi uno dei match di Inter, Milan, Napoli o Lazio), mentre dagli ottavi viene scelto il big match della serata nel caso in cui non siano coinvolte squadre del Bel Paese.

Per chi non è molto avvezzo alla tecnologia, bisogna sapere che Prime Video è la piattaforma on demand di Amazon ed è accessibile da qualsiasi dispositivo: smart TV, smartphone, tablet, computer, console e anche dongle HDMI come il Fire TV Stick. Accedere al servizio è davvero semplice: bisogna innanzitutto essere abbonati, installare l’app sul proprio dispositivo e avere una connessione a Internet. Per tutti i nuovi abbonati c’è anche una promo esclusiva: se ti iscrivi oggi i primi 30 giorni sono gratuiti. Oltre a vedere la Champions League, hai accesso a tutti i contenuti di Prime Video: film e serie TV in esclusiva, programmi TV e per i bambini, documentari e anche altri eventi sportivi. Iscriviti subito cliccando sul link qui in basso

Quali sono le partite trasmesse da Prime Video

In totale sono sedici le partite della Champions League 2023 – 2024 trasmesse in esclusiva da Prime Video.

6 partite dei gironi

4 partite degli ottavi

4 partite dei quarti di finale

2 partite della semifinale.

Il calendario della partite della Champions 2023 – 2024 su Prime Video

Sedici partite in esclusiva, la migliore del mercoledì sera fino alle semifinali. Anche per questa stagione Amazon Prime Video (e ha già acquistato il pacchetto per i prossimi tre anni) trasmette la miglior partita delle italiane del mercoledì sera. In assenza di match delle squadre del Bel Paese (può capitare dagli ottavi in poi), manda in onda il big match della serata.

Finora è stato annunciato il calendario delle prime quattro giornate: si comincia mercoledì 20 settembre con Real Sociedad – Inter, il debutto europeo della finalista dello scorso anno. Poi le due partite del Milan fuori casa contro Borussia Dortmund e PSG (ci diranno già se la squadra di Pioli si può giocare la qualificazione agli ottavi) e per il quarto match altra partita dell’Inter, questa volta contro il Salisburgo.

Ecco le partite che andranno in onda su Amazon Prime Video (annunciate finora):

Real Sociedad – Inter – 20 settembre ore 21:00

Borussia Dortmund – Milan – 4 ottobre ore 21:00

PSG – Milan – 25 ottobre ore 21:00

Salisburgo – Inter – 8 novembre ore 21:00

Quanto costa Prime Video per la Champions League

Per tutti i nuovi abbonati c’è la prova gratuita di ben 30 giorni (cliccate qui per attivare l’abbonamento gratuito). Durante questo mese hai accesso a tutti i contenuti di Prime Video, senza nessun tipo di limitazione. Allo scadere dei 30 giorni ha due possibilità: far partire l’abbonamento a pagamento (il costo è di 4,99€ al mese, oppure 49,90€ per 12 mesi) oppure recedere senza nessun costo aggiuntivo. Le partite della Champions League fanno parte dell’abbonamento base e non devi pagare nessun costo aggiuntivo.

Come vedere la Champions League 2023 – 2024 su Prime Video

Non bisogna di certo essere dei maghi della tecnologia per riuscire a vedere una partita della Champions League su Prime Video. L’importante è rispettare questi requisiti:

Avere un abbonamento attivo alla piattaforma

Utilizzare uno dei dispositivi supportati: smartphone, smartphone, tablet, computer, console, chiavette multimediali

Avere una connessione Internet o dati attiva

Se rispettate questi tre requisiti, il gioco è fatto. La procedura da seguire è molto semplice: aprite l’app di Prime Video (se non è installata sul vostro dispositivo, accedete allo store online e seguite la procedura guidata per l’installazione), inserite le credenziali e cliccate sul banner dedicato alla partita presente in home page. In alternativa utilizzate la funzione “Cerca” e inserite nel box la partita che volete vedere.

Come guardare la Champions League 2023 – 2024 in streaming su Prime Video

Una delle funzionalità più utili di Prime Video è la possibilità di vederlo da qualsiasi dispositivo e anche in streaming. Lo stesso vale anche per le partite della Champions League 2023 – 2024. Per seguire le partite in streaming bisogna seguire dei semplici passaggi: aprire l’app dal proprio dispositivo (smart TV o dispositivo mobile), inserire le credenziali e premere sul box dedicato alla partita. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming della Champions League 2023 -2024.

Cosa puoi vedere su Prime Video

Non solo Champions League. Su Amazon Prime Video puoi trovare qualsiasi tipologia di contenuto. Le serie TV e i film di successo oppure quelli prodotti in esclusiva da Amazon, come ad esempio la serie TV sul Signore degli Anelli, programmi in esclusiva (The Ferragnez ad esempio), documentari e anche programmi per i più piccoli. Non mancano, poi, altri contenuti a tema sportivo: docu-reality come All or Nothing, film dedicati a imprese sportive e veri e propri documentari sulla storia dei più grandi sportivi di tutti i tempi.

