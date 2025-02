Come vedere la MotoGP 2025 in TV e in streaming

Si comincia in Thailandia e si conclude a novembre a Valencia: ecco come vedere in TV e in streaming la stagione 2025 della MotoGP.

Fonte foto: hafizjohari/123RF.com

Accendete i motori, la MotoGP sta per ricominciare. Nel weekend tra il 28 febbraio e il 2 marzo, parte la stagione 2025 della MotoGP. Ventidue gran premi in giro per il Mondo, dall’Asia al Medio Oriente, dall’Europa all’America per decidere il nuovo campione del Mondo. La stagione 2024 si è conclusa con la vittoria di Jorge Martin su Francesco Bagnaia, ma durante l’inverno molte cose sono cambiate. Jorge Martin ha lasciato il team Pramac e la Ducati per diventare pilota ufficiale Aprilia. Un salto nel vuoto per il campione del Mondo che lascia la moto ritenuta da tutti la favorita per la nuova stagione, per abbracciare il progetto Aprilia. Per Martin, però, l’avventura non è iniziata al meglio: dopo la caduta nelle prime prove ufficiali e l’operazione alla mano, sarà costretto a saltare almeno il GP inaugurale della Thailandia.

L’altra grande novità è il nuovo compagno di box di Bagnaia. Ducati, infatti, è andata all-in firmando Marc Marquez che, dopo un’annata di apprendistato nel team Gresini, sale sulla moto ufficiale con l’unico obiettivo di tornare a vincere il campionato del Mondo (il settimo della sua carriera). Un avversario ostico per Bagnaia che, dopo la delusione dello scorso anno, vuole tornare sulla vetta del mondo. C’è grande attesa anche gli altri delusi del 2024: Yamaha e Honda. Le due aziende giapponesi hanno investito molto per correggere i problemi riscontrati lo scorso anno, nella speranza di tornare competitivi ed essere una spina nel fianco della Ducati, ma la strada da fare sembra essere molta, dopo test invernali non proprio esaltanti.

I diritti TV della MotoGP sono stati acquistati anche per la stagione 2025 dal gruppo Sky. La piattaforma satellitare ha l’esclusiva su tutta la stagione e trasmetterà ogni gran premio sui propri canali, ma il punto di riferimento sarà sempre SkySport MotoGP. Oltre che sul satellite, la MotoGP sarà visibile anche su NowTV, la piattaforma OTT di Sky. Se siete degli appassionati di MotoGP, potete abbonarvi oggi al PassSport di NowTV: è disponibile con uno sconto del 40% sul prezzo mensile e risparmi centinaia di euro a fine anno. Oltre alla MotoGp hai accesso a un numero di contenuti praticamente infinito: tutta la stagione 2025 della Formula 1 che comincerà a metà marzo, tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, l’Europa League, la NBA, l’Eurolega e i migliori tornei di tennis al mondo. Approfittane subito e clicca sul link qui in basso.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

C’è anche una valida alternativa gratuita. Sky trasmetterà sei gran premi in diretta su TV8, canale free del digitale terrestre. I restanti sedici gran premi, invece, saranno disponibili in differita e li puoi seguire anche in streaming utilizzando il sito web di TV8.

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Dove vedere la MotoGP 2025 in TV

Puoi seguire tutta la stagione 2025 della MotoGP seduto comodamente sul divano di casa, basta essere abbonato a Sky o al PassSport di NowTV. Anche per quest’anno è stato confermato il canale SkySport MotoGP, un vero punto di riferimento per tutti gli appassionati. Per ogni gran premio, oltre alle qualifiche e alla gara della domenica, saranno prodotti tanti contenuti esclusivi con interviste dal paddock e approfondimenti dagli studi di Sky. Per chi è abbonato al PassSport di NowTV (se ancora non lo sei approfitta dello sconto del 40% sull’abbonamento mensile), basta installare l’app sul proprio smart TV e accedere con le proprie credenziali per vedere la MotoGP 2025 sul televisore. I contenuti sono gli stessi trasmessi da Sky.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Per la stagione 2025 c’è anche una soluzione gratuita: il canale TV8 del digitale terrestre di proprietà di Sky. Quest’anno TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche di tutti i gran premi, mentre le gare in diretta saranno solamente sei. Per le restanti sedici bisognerà accontentarsi della differita.

Come guardare la MotoGP 2025 in streaming gratis

Non solo TV. Sky e NowTV permettono di vedere la MotoGP 2025 anche in streaming utilizzando le apposite app. Gli abbonati a Sky possono installare sui propri device l’app di SkyGo ed effettuare l’accesso con l’account Sky. Se, invece, sei abbonato a NowTV basta installare l’omonima app disponibile su qualsiasi app store e fare l’accesso con il proprio account. Per seguire in streaming la MotoGP 2025 basta selezionare il canale SkySport MotoGP e aspettare che parta la diretta del gran premio. Tutto molto facile e veloce, l’importante è avere una buona connessione alla rete dati o al Wi-Fi di casa.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Per chi non è abbonato, c’è una valida alternativa per seguire in streaming gratis la MotoGP 2025. Si tratta del sito web di TV8 che trasmette in streaming i contenuti del canale del digitale terrestre, tra cui quelli della MotoGP. Come detto in precedenza, però, bisogna accontentarsi solamente della diretta di sei gran premi, mentre per i restanti sedici ci sarà la differita. Una valida alternativa per chi non vuole abbonarsi.

Il calendario della MotoGP 2025

Una gara in più rispetto allo scorso anno e alcune novità molto interessanti. Il calendario della MotoGP 2025 è caratterizzato da 22 gran premi e celebra il ritorno del GP di Repubblica Ceca a Brno, su uno dei circuiti più amati dai piloti. L’altra novità riguarda il GP di Ungheria fissato a fine agosto, una new entry molto interessante sul circuito del Balaton Park. Prosegue il processo di internazionalizzazione della MotoGP e non a caso si comincia dalla Thailandia e si prosegue con l’Argentina. Il ritorno in Europa è fissato per fine aprile con il GP di Spagna. Ultimo gran premio nel fine settimana tra il 14 e il 16 novembre sul circuito di Valencia.