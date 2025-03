Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo: il documentario

“Ago. Prima di tutti” è il documentario in cui Giacomo Agostini racconta la sua storia e la sua carriera: quando e come vederlo, anche in streaming

Fonte foto: Paolo Biava/Sky

Nella classe 500cc si è portato a casa otto Mondiali con 68 vittorie. Nella 350cc, invece, sette titoli iridati e 54 successi. Parliamo di Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo italiano a cui è dedicato il documentario Ago. Prima di tutti in uscita domani, 29 marzo 2025, su Sky, TV8 e in streaming su NOW. Prodotto da Sonne Film / K + in collaborazione con Sky, il documentario è diretto da Giangiacomo De Stefano.

Motociclismo: chi è Giacomo Agostini

Nato nel giugno 1942 a Brescia, Giacomo Agostini è considerato uno dei più grandi piloti di motociclismo della storia. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’60, vincendo il suo primo titolo mondiale nella classe 500cc nel 1966 con MV Agusta.

Da lì Agostini ha dominato la scena per oltre un decennio, conquistando in tutto quindici titoli mondiali (8 nella 500cc e 7 nella 350cc) e vincendo 122 Gran Premi. Nel 1974 è passato alla Yamaha, diventando il primo pilota a vincere un titolo con una moto giapponese nella classe regina.

Si è ritirato nel 1977 ed è diventato team manager. Tra le varie onorificenze ricevute, è inserito nella MotoGP Hall of Fame.

Il nuovo documentario su Giacomo Agostini

«Nessuno è stato come lui. Nessun motociclista ha mai raggiunto i suoi record. Un mito delle due ruote, un’icona, un divo, un sopravvissuto». Con queste parole Sky e TV8 presentano il documentario su Giacomo Agostini,Ago. Prima di tutti, già proiettato in anteprima alla 19esima Festa del Cinema di Roma e uscito poi in alcuni cinema selezionati.

Il documentario Ago. Prima di tutti si propone di raccontare la storia e la carriera di Agostini, che si è costruito un nome in un’epoca, gli anni Sessanta e Settanta, in cui l’automobile e la motocicletta non erano semplici strumenti o mezzi di trasporto, ma veri e propri simboli di modernità, sfida e innovazione tecnologica.

Il mito di “Ago” è stato alimentato dalla sua audacia, oltre che dalle sue notevoli vittorie. A decenni da quel periodo d’oro, Giacomo Agostini ha scelto di raccontarsi in prima persona alle telecamere.

Nel documentario Ago. Prima di tutti emerge in questo modo il ritratto non solo di un campione mitico, ma di un uomo che è riuscito a lasciare un’impronta indelebile nella storia del motociclismo.

Ago. Prima di tutti, il documentario in streaming

Ago. Prima di tutti è prodotto da Sonne Film / K + in collaborazione con Sky. Sarà trasmesso in esclusiva su Sky Documentaries e TV8 il 29 marzo 2025 alle 21.45 e in simulcast su Sky Sport Uno. Il titolo sarà anche disponibile in streaming solo su NOW e on demand.

Giacomo Agostini in un documentario Netflix?

È notizia di quale mese fa che Netflix starebbe lavorando a un documentario sulla carriera di Giacomo Agostini. A oggi non ci sono molti dettagli sul progetto e non è nota la data di uscita.