Come guardare in TV e in streaming la venticinquesima giornata di Serie A

Diventa sempre più interessante e avvincente la Serie A 2024-2025. Siamo oramai ai due terzi del campionato e ci si avvia verso la volata finale verso lo Scudetto, ma non solo. Tutte le posizioni sono ancora in bilico, a partire da quelle per l’Europa che conta e anche la salvezza. Per quanto riguarda lo Scudetto, la lotta è a tre: il Napoli ha ancora un punto di vantaggio sull’Inter e cinque sull’Atalanta. Più staccate Juventus, Lazio e Fiorentina che si giocano l’ultimo posto per la Champions League. E questo venticinquesimo turno può essere decisivo: ci sono, infatti, due sconti diretti: Lazio – Napoli (sabato 15 febbraio) e poi il derby d’Italia tra Juventus e Inter (domenica 16 febbraio). Di questo calendario ne potrebbe approfittare l’Atalanta che ospita in casa il Cagliari e la Fiorentina che gioca contro il Como. Anche il Milan potrebbe rosicchiare dei punti giocando in casa sabato sera contro il Verona.

Tutte le partite della Serie A sono disponibili su DAZN che trasmette sette match in esclusiva. Le altre tre partite, invece, sono in co-esclusiva con Sky e NowTV. Se non volete perdervi questa volta finale della Serie A, potete abbonarvi al PassSport di NowTV disponibile in promo con un ottimo sconto del 40%. Non farti scappare questa opportunità.

Venticinquesima giornata Serie A: partite e orari

Venerdì 14 febbraio ore 20.45: Bologna-Torino – DAZN

Sabato 15 febbraio ore 15:00: Atalanta-Cagliari – DAZN

Sabato 15 febbraio ore 18:00: Lazio-Napoli – DAZN

Sabato 15 febbraio ore 20:45: Milan-Verona – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 16 febbraio ore 12:30: Fiorentina-Como – DAZN

Domenica 16 febbraio ore 15:00: Monza-Lecce – DAZN

Domenica 16 febbraio ore 15:00: Udinese-Empoli – DAZN

Domenica 16 febbraio ore 18:00: Parma-Roma – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 16 febbraio ore 20:45: Juventus-Inter – DAZN

Lunedì 17 febbraio ore 20:45: Genoa-Venezia – DAZN e Sky/NowTV

Come vedere la Serie A su DAZN

Per guardare tutte le partite della Serie A bisogna essere abbonati al pacchetto Standard o Plus di DAZN. La differenza principale tra i due pacchetti, oltre che nel prezzo, riguarda principalmente due aspetti: il numero di dispositivi che puoi collegare all’account e le modalità di visione in contemporanea su più dispositivi. Il più importante è sicuramente questo secondo aspetto: con il pacchetto Plus puoi utilizzare la piattaforma su due dispositivi contemporaneamente anche se non sono connessi alla stessa linea Internet (cosa che non è possibile con l’abbonamento Standard).

Oltre alla Serie A, l’abbonamento di DAZN è arricchito con le partite della Liga spagnola, del campionato portoghese, il campionato di Serie A di basket, l’Eurolega e i canali di Eurosport.

Quali partite della venticinquesima giornata vedere su Sky e NowTV

Un fine settimana all’insegna del calcio e più in generale dello sport su Sky e NowTV. I tre match trasmessi in questo venticinquesimo turno sono:

Milan – Verona, sabato alle ore 20:45

Parma – Roma, domenica alle ore 18:00

Genoa – Venezia, lunedì alle ore 20:45.

Gli abbonati a Sky possono vedere i match anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo disponibile per smartphone, tablet e computer. Per chi, invece, è abbonato al PassSport di NowTV, c’è la possibilità di seguire i match in streaming scaricando l’omonima app sui propri dispositivi mobile. Se non siete ancora abbonati a nessuna piattaforma, potete approfittare dell’ottimo sconto disponibile per il PassSport mensile di NowTV. Solo per pochissimi giorni lo trovate con uno sconto del 40% e risparmi centinaia di euro a fine anno. Oltre alle tre partite della Serie A, hai accesso a tantissimi altri contenuti sportivi: le migliori partite della Premier League e della BundesLiga, i migliori tornei di tennis al mondo, la nuova stagione della Formula 1 e della MotoGP (che ricominceranno tra qualche settimana), la NBA, l’Eurolega di basket e tantissimo altro.

