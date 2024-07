Come vedere in TV e in streaming Sinner - Berrettini

Sinner - Berrettini si affrontano nel secondo turno di Wimbledon 2024. Ecco come vedere l'incontro in TV e in streaming.

Fonte foto: Frey/TPN / Getty Images North America

Gli appassionati italiani speravano di vederli contro in finale, o al massimo in semifinale, ma lo scontro fratricida tra Sinner e Berrettini arriva molto presto: al secondo turno di Wimbledon 2024, terzo torneo del Grande Slam. Una partita che vedrà l’attuale numero uno al mondo contro l’unico italiano ad aver raggiunto la finale di Wimbledon (persa contro Djokovic nel 2021). Un match che sulla carta si annuncia spettacolare ed è il più atteso della giornata. Sinner arriva da un momento d’oro: in questo 2024 si sta dimostrando il tennista più forte e continuo al mondo, con un torneo del Grande Slam vinto, diverse finali e la semifinale persa al quinto set contro Alcaraz al Roland Garros. Berrettini, invece, viene da annate complicate e piene di infortuni. In questi ultimi mesi, però, sta tornando competitivo e sperava in un sorteggio più fortunato per avanzare il più possibile nel tabellone.

Sinner – Berretini, come tutte le partite di Wimbledon 2024, è un'esclusiva Sky e NowTV. Per vedere il match in TV o in streaming sul proprio smartphone è necessario avere l'abbonamento a una delle due piattaforme.

A che ora giocano Sinner – Berrettini

Sinner – Berrettini è il terzo match tra quelli in programma sul campo centrale. L’inizio è programmato non prima delle ore 17:45, ma potrebbe anche slittare in base alla durata dei due match precedenti (Medvedev – Muller e Osaka-Navarro).

Come vedere in TV Sinner – Berrettini, secondo turno Wimbledon 2024

Tutti sintonizzati su SkySport Uno e sui canali sportivi di Sky e NowTV. Per vedere in TV il match tra Sinner e Berrettini, bisogna essere collegati con il canale sportivo di Sky, disponibile anche sulla piattaforma on demand di NowTV. Da programma l'orario fissato sono le 17:45, ma potrebbe anche iniziare un po' più tardi. Per vedere Sinner – Berretini su NowTV è necessario installare l'app sul proprio smart TV e inserire le credenziali del proprio account.

Come guardare Sinner – Berrettini in streaming

In molti alle 17:45 sono ancora in ufficio o sui mezzi pubblici per tornare a casa. Ma non dovete preoccuparvi, potete seguire Sinner – Berrettini anche in streaming. Se sei un abbonato a Sky, basta utilizzare l'app di SkyGo disponibile per smartphone, tablet e computer. Per gli abbonati a NowTV, invece, basta installare l'omonima app sul proprio dispositivo mobile, inserire le credenziali e selezionare il canale che sta trasmettendo l'incontro. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming.

