Amazon, svuota tutto su smartphone ed elettrodomestici: sconti esagerati

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Su Amazon prosegue la promo con doppi sconti disponibile in questo ultimo weekend di giugno e che permette di risparmiare centinaia di euro su alcuni prodotti tech selezionati. Un mini Prime Day anticipato dove fare ottimi affari, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Tra le promo più interessanti c’è sicuramente il Galaxy S24 che trovi con un doppio sconto che ti fa risparmiare quasi 500 euro e lo paghi praticamente la metà. Per chi vuole spendere un po’ di meno, c’è il realme Note 60 a soli 70 euro: perfetto per la vita di tutti i giorni. Ottime occasioni anche tra gli smartwatch, con il Garmin epix Pro Gen 2 e il Galaxy Watch Ultra disponibili entrambi al minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia come sempre abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi 29 giugno. Non solo smartphone, ma anche orologi, accessori per la casa, elettrodomestici e cuffie Bluetooth. Le offerte selezionate le trovi raccolte nella lista qui in basso e ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Devi essere velocissimo: alcune promo durano solo poche ore.

Amazon, le migliori offerte del 29 giugno

Smartphone

iPhone 16 Pro. Ottima occasione per acquistare un iPhone al minimo storico . Oggi su Amazon trovi l’ iPhone 16 Pro nella versione da 256 GB in promo con uno sconto del 20% e risparmi 270 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda di Cupertino, e tripla fotocamera posteriore con nuovo sensore ultragrandangolare da 48 megapixel. Batteria a lunga durata.

Galaxy S24. Ecco una delle migliori offerte che trovi oggi. Su Amazon c'è il Galaxy S24 con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 39%, puoi aggiungere un coupon dal valore di 83,47 euro e lo paghi quasi la metà. Puoi anche dividere la spesa in 5 rate a tasso zero. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel.

Poco X7 Pro. Minimo storico e risparmi 100 euro. Da oggi è disponibile questo ottimo medio di gamma da poco uscito sul mercato a un prezzo molto interessante. Affidabilità e qualità Xiaomi alla portata di tutti. Schermo ad alta risoluzione e con funzioni intelligenti per offrirti contenuti brillanti in qualsiasi situazione, ottimo processore top di gamma e una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine. Batteria da 6000mAh che dura fino a due giorni.

realme Note 60. 45% di sconto e prezzo stracciato. Se sei alla ricerca di un telefono che costa poco, ecco l'offerta che da per te. Solo per oggi trovi il realme Note 60 a soli 70 euro. Schermo grande e con ottima risoluzione, buon processore, 128 gigabyte di memoria interna e una fotocamera Super Clear da 32 megapixel. La batteria da 5000mAh è la classica ciliegina sulla torta. Un telefono con cui puoi fare un po' di tutto, senza nessun tipo di problema.

Prodotti lowcost

Ciabatta multipresa. Ecco un accessorio per la tua abitazione di cui non puoi fare a meno. Da oggi trovi questa ciabatta multipresa con 5 prese universali e tre porte USB per smartphone e tablet in promo con uno sconto del 50% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 5 euro. La paghi meno di 15 euro e si rivela utilissima da avere in casa.

Lampada antizanzare. Uno dei prodotti per la casa più venduti su Amazon. Da oggi trovi questa lampada antizanzare con uno sconto del 33% e la paghi meno di 40 euro. Cattura zanzare e qualsiasi altro insetto. Inoltre, la puoi utilizzare anche per illuminare il giardino. Utilissima anche per chi va in campeggio.

Smartwatch

Garmin epix Pro (Gen 2). Anche questo smartwatch Garmin è disponibile oggi su Amazon con un doppio sconto imperdibile. Oltre allo sconto fisso del 28% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 27,45 euro e il risparmio totale supera i 260 euro. Super resistente, più di 30 modalità sportive, monitoraggio avanzato della salute e dell'attività fisica. Lo puoi utilizzare ogni giorno in ogni momento della giornata e sarà sempre al tuo fianco. Batteria che ha un'autonomia fino a 10 giorni.

Galaxy Watch Ultra. Altra offerta con doppio sconto e coupon. Questa volta riguarda il Galaxy Watch Ultra, smartwatch super resistente di Samsung che trovi con uno sconto del 35% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di 47,02 euro. Il risultato finale è un prezzo al minimo storico e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Resistenza estrema, sirena di emergenza e tante funzioni utili nelle escursioni all'aperto e nella vita di tutti i giorni.

Cuffie Bluetooth

JBL Tune 760 NC. Sconto del 60% e prezzo stracciato. Ottimo prezzo per le cuffie Bluetooth JBL over-ear compatibili con qualsiasi smartphone. Solo oggi le paghi meno di 50 euro e approfitti del minimo storico. Cancellazione attiva del rumore, qualità dei bassi elevata grazie alla tecnologia JBL Pure Bass e un'autonomia fino a 50 ore. Le puoi utilizzare anche per fare chiamate di lavoro: la voce è nitida e squillante.

Bose QuietComfort SC. Sconto speciale per le cuffie over-ear wireless top di gamma di Bose. Solo oggi le trovi con uno sconto del 31% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 35,90 euro. Un doppio sconto che ti fa risparmiare più di 120 euro e le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Qualità dell'audio eccezionale, cancellazione del rumore e una durata della batteria fino a 24 ore. Massimo comfort anche dopo ore di utilizzo, due modalità di ascolto ed equalizzatore ad alta fedeltà.

Elettrodomestici per casa

Dyson V8 Absolute. Sconto del 40% e minimo storico. Ottima promo per l'aspirapolvere top di gamma Dyson che trovi con uno sconto che supera i 200 euro e approfitti del prezzo più basso di sempre. Grande potenza di aspirazione, tecnologia ciclonica che separa la polvere dall'aria e spazzola Motorbar anti-groviglio. Nella confezione trovi anche utili accessori che rendono l'aspirapolvere multifunzione e utile in ogni situazione.

Tapo C510W. Meno di metà prezzo e sconto del 56%. Per migliorare la sicurezza della tua abitazione da oggi trovi la telecamera Tapo C510W con uno sconto del 56% e la paghi meno di 35 euro. Telecamera per l'esterno facile da montare, impermeabile e che resiste alle condizioni avverse. Immagini con risoluzione 2K, visione notturna a colori e la puoi controllare anche tramite l'app dello smartphone.

Ariete Ice Cream Maker Party Time. Se sei un amante del gelato, questo è l'elettrodomestico che fa per te. Da oggi è disponibile con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 40 euro. Facile da utilizzare, puoi preparare gelato, yogurt e sorbetto per la tua festa.

roborock Qrevo Edge. Offerta anticipata per il Prime Day da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Qrevo Edge con uno sconto del 37% e risparmi 550 euro su quello di listino. Si tratta di un robot top di gamma con grande potenza di aspirazione e stazione per lo svuotamento automatico. Mappa accuratamente tutta l'abitazione ed è in grado di raccogliere anche la polvere presente nei bordi. Una delle migliori promo disponibili oggi.

