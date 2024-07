Come vedere in TV e in streaming Wimbledon 2024

Dal 1 al 14 luglio sui campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club si disputa il terzo torneo del Grande Slam dell'anno. Ecco come seguire in TV e in diretta streaming Wimbledon 2024

Fonte foto: markbrighton/123RF.com

Nel calendario tennistico luglio è da sempre il mese di Wimbledon, il terzo torneo del Grande Slam. Il torneo più affascinante e iconico e l’unico tra i grandi tornei a giocarsi sull’erba. Storia centenaria che ha visto grandissimi vincitori e che da quest’anno potrebbe vedere nell’albo d’oro anche il nome di un italiano. Infatti, Jannik Sinner arriva a Wimbledon da favorito numero uno e non solo perché guida la classifica ATP. Sinner, infatti, ha vinto l’unico torneo che ha disputato finora sull’erba (ad Halle) e lo scorso anno ha raggiunto la semifinale, battuto solamente da Djokovic. A dodici mesi di distanza, il tennista italiano è cresciuto tantissimo ed è pronto ad andare alla conquista di uno dei tornei più importanti al mondo. Il sorteggio, però, non è stato fortunato. Già al secondo turno potrebbe incontrare Matteo Berrettini, in un derby italiano che in molti speravano di vedere più avanti.

Per non perdersi nemmeno un istante di queste due settimane di grande tennis, le piattaforme di riferimento per tutti gli appassionati di tennis sono Sky e NowTV. Wimbledon da diversi anni è un’esclusiva Sky e lo sarà anche quest’anno. Chi vorrà vedere le partite di Sinner e di tutti gli altri tennisti italiani ed italiane deve sintonizzarsi sui canali sportivi delle due piattaforme, che per l’occasione avranno una copertura ampliata dedicata al torneo del Grande Slam. Se non siete ancora abbonati a nessun servizio, per questo evento trovate il PassSport di NowTV scontato del 40%. Il costo mensile è di 14,99 euro invece di 24,99 euro, un risparmio considerevole per un abbonamento che ti permette di vedere un numero di contenuti sportivi sterminato. Non solo Wimbledon, ma anche tutte le partite di Euro 2024, la Formula 1, la MotoGP, la Champions League e tutte le coppe europee in esclusiva da settembre e il meglio del basket internazionale, compresa la NBA. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Quando inizia Wimbledon 2024

Prime due settimane di luglio all’insegna di Wimbledon. Il terzo torneo del Grande Slam comincerà il 1 luglio e terminerà il 14 luglio con la finale del singolare maschile (il giorno prima è prevista la finale del singolare femminile).

Wimbledon: i tennisti italiani

Sono dieci gli italiani sui 128 tennisti presenti nel tabellone principale di Wimbledon 2024. Fari puntati su Jannik Sinner che debutterà contro il tedesco Hanfmann. Come già detto, il secondo turno potrebbe rivelarsi molto complicato se Matteo Berrettini sconfiggerà al debutto l’ungherese Fucsovics. Di certo un sorteggio non semplice per i due italiani. Sorteggio più agevole per Musetti, che se la vedrà al debutto con il francese Lestienne. Dopo un inizio complicato, il carrarino sembra aver ritrovato un buon livello e lo dimostrano i due ottimi tornei giocati sull’erba. Sorteggio complicato per Arnaldi che se la vedrà al primo turno con la testa di serie Tiafoe, avversario ostico soprattutto su una superficie veloce. Lorenzo Sonego, invece, se la dovrà vedere con l’argentino Navone, mentre Luciano Darderi con il tennista di casa Jan Choinski. Sorteggi un po’ più complicati per gli ultimi tre azzurri: Cobolli contro l’australiano Hijikata che arriva da buoni tornei giocati sull’erba, Luca Nardi contro l’argentino Etcheverry e infine Mattia Bellucci (proveniente dalle qualificazioni) contro lo statunitense Ben Shelton, la grande speranza USA per i prossimi anni.

Wimbledon: le tenniste italiane

Sono solamente quattro le italiane presenti nel tabellone principale di Wimbledon. Elisabetta Cocciaretto, reduce da un buon torneo sull’erba, è stata costretta a rinunciare a causa di un infezione virale che l’ha messa KO.

L’attenzione è tutta su Jasmine Paolini, numero sette della classifica WTA e reduce dalla finale del Roland Garros. L’erba non si addice molto alle caratteristiche della tennista italiana, ma quest’anno ha dimostrato di aver fatto un deciso salto in avanti ed è chiamata a dimostrare che la classifica non è frutto del caso. Al primo turno se la vedrà con la spagnola Sorribes Tormo.

Per le altre tre italiane presenti nel tabellone, il sorteggio non è stato benevolo. Lucia Bronzetti debutterà contro la canadese Fernandez, numero 30 del seeding. Sara Errani se la vedrà con la ceca Noskova, numero 26 del tabellone, mentre Martina Trevisan affronterà la statunitense Kays, numero 12 del tabellone. Un torneo decisamente in salita per le tenniste italiane.

Come vedere in TV Wimbledon 2024

In Italia Wimbledon è un’esclusiva delle piattaforma Comcast. Il torneo, quindi, viene trasmesso sui canali sportivi di Sky (piattaforma satellitare) e NowTV (on demand). Rispetto alla classica copertura assicurata da Sky al tennis, per Wimbledon saranno disponibili nuovi canali dedicati all’evento in modo da non farti perdere nemmeno un istante delle partite che vedranno gli italiani e le italiane protagonisti.

Per vedere in TV Wimbledon 2024 basta sintonizzarsi dalle ore 12.00 di lunedì 1 luglio sui canali sportivi di Sky Sport o di Now TV. Per NowTV devi essere dotato di un TV intelligente dove installare l’app della piattaforma. Per la prima settimana, l’appuntamento è sempre alle ore 12.00 con i primi match e ti accompagneranno fino alla sera.

Se ancora non hai un abbonamento, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV: l’abbonamento mensile è scontato del 40% rispetto al prezzo di listino e accedi a un mondo di contenuti sportivi veramente ampio.

Come guardare in streaming Wimbledon 2024

Non solo in TV. Puoi seguire il torneo di Wimbledon anche in streaming utilizzando le varie piattaforme messe a disposizione dai due provider. Gli abbonati al pacchetto Sport di Sky possono utilizzare l’app SkyGo disponibile per qualsiasi dispositivo mobile e anche per il PC. Utilizzarla è molto semplice: basta inserire le proprie credenziali, selezionare uno dei canali che trasmettono le partite del torneo e aspettare che parta lo streaming.

Anche gli abbonati a NowTV possono vedere Wimbledon in streaming tramite l’app disponibile per smartphone, tablet e computer. La procedura da seguire è pressoché identica: basta fare il login con le proprie credenziali e cliccare sul canale che trasmette il match che vuoi seguire. Come già detto, l’abbonamento al PassSport di NowTV è scontato del 40% e solo per questi giorni lo paghi 14,99 euro invece di 24,99 euro.

Wimbledon 2024: il tabellone di Sinner e quando gioca

Si sperava in un sorteggio più fortunato per il numero 1 al mondo, ma l’urna di Wimbledon non è stata benevola. Per conquistare il terzo Grande Slam della stagione (e il suo secondo dell’anno), Sinner dovrà effettuare un vero percorso a ostacoli. Dopo un debutto abbastanza facile contro il tedesco Hanfmann (numero 95 al mondo, partita in programma per lunedì 1 luglio), potrebbe trovare il primo ostacolo già al secondo turno, in un derby fratricida contro Matteo Berrettini che in passato ha raggiunto la finale del torneo londinese. Se supererà l’ostacolo Berrettini, ipotetico terzo turno contro l’ostico olandese Griekspoor, ottavi contro Shelton e quarti contro Medvedev. La sfortuna ha voluto che dalla sua parte ci sia anche Alcaraz, quindi potrebbe affrontare lo spagnolo in semifinale. Una vera sfida che metterà a dura prova il nostro numero uno al mondo.